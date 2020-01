Apple condamné à payer à Caltech 838 millions de dollars pour violation de brevets WiFi

Apple et Broadcom ont été condamnés à payer au California Institute of Technology une amende de 1,1 milliard de dollars pour avoir enfreint les brevets de Caltech liés aux transmissions WiFi, rapporte Bloomberg.

Apple a été condamné à payer 838 millions de dollars, tandis que Broadcom a été condamné à 270 millions de dollars, mais Apple prévoit de faire appel.

Caltech en 2016 a déposé une plainte contre Broadcom et Apple, affirmant que les deux sociétés avaient enfreint une série de brevets accordés entre 2006 et 2012. Les brevets en question se rapportent à des codes IRA / LDPC qui utilisent des circuits de codage et de décodage plus simples pour améliorer les taux de transmission de données et les performances, avec les technologies utilisées dans les normes Wi-Fi 802.11n et 802.11ac prises en charge par de nombreux produits Apple.

À l’époque, Caltech a déclaré qu’Apple violait quatre de ses brevets avec l’iPhone, l’iPad, l’iPod touch, le Mac, l’Apple TV, les routeurs d’aéroport et l’Apple Watch. Caltech a exigé un procès devant jury et des injonctions préliminaires et permanentes aux États-Unis contre les produits Apple utilisant sa technologie. Un jury a décidé aujourd’hui qu’Apple et Broadcom avaient violé trois des quatre brevets.

Apple et Broadcom ont nié avoir enfreint les brevets et ont même déposé des demandes reconventionnelles contre Caltech, exhortant le tribunal à invalider les brevets en question.

Apple a affirmé que, parce que Caltech n’avait déposé le procès qu’en 2016, six ans après la publication de la norme sans fil 802.11n, le délai de recouvrement des dommages-intérêts était expiré. Apple a également fait valoir que Caltech ne fabrique pas, n’utilise pas ou ne vend pas de produits qui respectent les revendications des brevets revendiqués.

.