Apple condamné à une amende de 1,1 milliard d’euros en France pour comportement anticoncurrentiel – .

Apple vient d’être condamné à une amende de 1,1 milliard d’euros par l’organisme antitrust français pour ce qui a été considéré comme un comportement anticoncurrentiel.

L’amende est liée aux pratiques d’Apple au sein de son réseau de distribution.

Comme toute autre entreprise technologique massive, Apple a reçu sa part de contrôle au fil des ans par des organismes antitrust affirmant que le géant de l’électronique grand public adopte un comportement anticoncurrentiel. Lundi, Apple a été giflé d’une amende massive de 1,1 milliard d’euros, soit environ 1,23 milliard de dollars. L’amende provient de l’Autorité de la concurrence française, qui allègue qu’Apple a commis trois principales pratiques anticoncurrentielles avec deux de ses partenaires de gros qui ont intentionnellement empêché la concurrence sur le marché. “Apple et ses deux grossistes ont convenu de ne pas se faire concurrence et d’empêcher les distributeurs de se faire concurrence, stérilisant ainsi le marché de gros des produits Apple”, a déclaré l’autorité française.

Voici le texte traduit automatiquement de la décision du chien de garde français qui décrit les trois violations constatées sur le site du corps:

Distribution de produits et clients entre ses deux grossistes Tech Data et Ingram Micro. Les deux grossistes concernés ont également été sanctionnés pour 139 millions d’euros pour avoir accepté et mis en œuvre les mécanismes d’allocation des produits et clients développés et pilotés par Apple, au lieu de déterminer librement leur politique commerciale (voir détail des sanctions dans le tableau récapitulatif ci-dessous).

Ces pratiques ont en quelque sorte «stérilisé» le marché de gros des produits Apple, gelant les parts de marché et empêchant la concurrence entre les différents canaux de distribution de la marque Apple.

Prix ​​de vente imposés aux revendeurs revendeurs premium (APR) afin qu’ils appliquent les mêmes prix que ceux pratiqués par Apple elle-même, dans les Apple Stores et sur son site Internet.

Cette pratique a conduit, pour les consommateurs finaux, à aligner les prix de vente des produits Apple sur près de la moitié du marché de détail des produits Apple.

Un abus de dépendance économique vis-à-vis des revendeurs premium (pour la plupart des PME), qui s’est manifesté notamment par des difficultés d’approvisionnement, un traitement discriminatoire, des conditions de rémunération instables pour leur activité (remises et en cours). Ces pratiques consistaient, dans un contexte où les marges des distributeurs étaient extrêmement réduites, à maintenir les distributeurs dans une extrême dépendance à la réception des produits, notamment les plus demandés (nouveaux produits). L’Autorité a ainsi constaté que, lors du lancement de nouveaux produits, les APR étaient privés de stocks de sorte qu’ils ne pouvaient pas répondre aux commandes passées auprès d’eux, alors que le réseau des Apple Stores et des détaillants était régulièrement alimenté. Cela a entraîné une perte de clients, y compris des clients réguliers. Ils ont même parfois été contraints, pour répondre à une commande, de s’approvisionner auprès d’autres canaux de distribution, par exemple en se commandant directement auprès d’un Apple Store comme l’aurait fait un client final pour approvisionner leurs clients.

Ces pratiques ont entraîné l’affaiblissement et, dans certains cas, l’expulsion de certains d’entre eux, comme eBizcuss.

L’amende de 1,1 milliard d’euros d’Apple est la sanction la plus importante jamais imposée par l’Autorité de la concurrence. Les deux grossistes Apple mentionnés dans la décision ont également été frappés d’amendes. Tech Data devra payer une amende de 63 millions d’euros, tandis qu’Ingram Micro a été condamné à une amende de 76 millions d’euros.

