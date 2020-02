Apple condamné à une amende de 25 millions d’euros en France pour avoir ralenti les iPhones plus anciens avec iOS

Les autorités françaises ont condamné Apple à une amende de 25 millions d’euros après avoir omis d’informer les utilisateurs que le téléchargement d’iOS sur des iPhones plus anciens pourrait entraîner un ralentissement de leurs appareils.

Dans un communiqué de presse, la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la prévention de la fraude a déclaré:

À la suite d’une enquête de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) et après l’accord du procureur de Paris, le groupe Apple a accepté de payer une amende de 25 M € dans le cadre d’une transaction pénale.

L’enquête remonte à 2 ans et se termine en janvier 2018. Le parquet de Paris a commencé à enquêter sur les plaintes selon lesquelles Apple ralentissait les iPhones via les mises à jour iOS, en particulier iOS 10.2.1 et 11.2. Le communiqué déclare:

Saisie le 5 janvier 2018, par le parquet de Paris pour enquêter sur la plainte d’une association contre Apple, la DGCCRF a en effet montré que les propriétaires d’iPhone n’avaient pas été informés que les mises à jour du système d’exploitation iOS (10.2.1 et 11.2) qu’ils installés étaient susceptibles de ralentir le fonctionnement de leur appareil.

Ces mises à jour, publiées courant 2017, comprenaient un dispositif de gestion dynamique de l’énergie qui, sous certaines conditions et surtout lorsque les batteries étaient anciennes, pouvait ralentir le fonctionnement des modèles iPhone 6, SE. et 7.

Il note en outre que les utilisateurs n’ont pas pu revenir à la version précédente d’iOS et ont donc été obligés de changer leurs piles ou même d’acheter un nouvel iPhone. Le rapport indique que le manque d’informations sur les consommateurs fournies par Apple “constituait une pratique commerciale trompeuse par omission”.

Selon le rapport, Apple a accepté un accord avec le procureur général pour payer la somme de 25 millions d’euros et publier un communiqué de presse sur son site Internet pendant un mois.

En 2017, Apple a publié une note de support détaillée sur les performances de l’iPhone et sa relation avec sa batterie, après qu’il est apparu qu’Apple utilisait effectivement la gestion des performances pour empêcher l’arrêt inattendu des iPhones plus anciens.

