Apple condamné à une amende de 25 millions d’euros en France pour avoir ralenti les iPhones plus anciens avec la mise à jour iOS

Apple a été condamné à une amende de 25 millions d’euros par un groupe français de fraude à la consommation pour avoir intentionnellement ralenti certains modèles d’iPhone avec une mise à jour logicielle.

La Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF), qui fait partie du ministère de l’économie du pays, a conclu qu’Apple n’avait pas informé les utilisateurs que les mises à jour iOS des iPhones plus anciens pouvaient ralentir leurs appareils.

La DGCCRF a révélé ses conclusions dans un communiqué de presse de vendredi:



“Suite à une enquête de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) et après l’accord du parquet de Paris, le groupe Apple a accepté de payer une amende de 25 M € dans le cadre d’une transaction pénale .

“Saisi le 5 janvier 2018 par le parquet de Paris pour enquêter sur la plainte d’une association contre Apple, la DGCCRF a montré que les propriétaires d’iPhone n’étaient pas informés que les mises à jour du système d’exploitation iOS (10.2.1 et 11.2) qu’ils avaient installées étaient susceptibles de ralentir le fonctionnement de leur appareil.

“Ces mises à jour, publiées en 2017, comprenaient un dispositif de gestion dynamique de l’énergie qui, dans certaines conditions et en particulier lorsque les batteries étaient anciennes, pouvait ralentir le fonctionnement des modèles ‌iPhone‌ 6, SE. Et 7.”

L’enquête a fait suite à l’admission d’Apple en 2017 selon laquelle elle ralentit certains iPhones plus anciens avec des batteries dégradées pendant les périodes de consommation d’énergie maximale afin d’éviter des arrêts inattendus.

Lorsque la controverse sur le ralentissement de l’iPhone a atteint son paroxysme, Apple s’est excusé pour son manque de communication et a proposé aux clients concernés des remplacements de batterie à prix réduit pour l’iPhone. La société a toujours soutenu que les fonctionnalités sont conçues pour préserver la durée de vie du ‌iPhone‌ aussi longtemps que possible, et n’ont pas été mises en œuvre pour forcer les mises à niveau.

Cela dit, Apple a accepté un accord avec le parquet français pour payer l’amende de 25 millions d’euros et publier un communiqué de presse sur son site Internet pendant un mois.

