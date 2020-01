Apple confirme que l’application de cartes repensée a été déployée pour tous les utilisateurs aux États-Unis

Apple a confirmé aujourd’hui que son application Maps redessinée est désormais disponible pour tous les utilisateurs à travers les États-Unis, offrant une meilleure couverture routière, des données piétonnes plus précises, des adresses plus précises et des vues plus détaillées des routes, des parcs, des bâtiments, des aéroports, etc.

Apple a commencé à tester une extension de la nouvelle application Maps vers le sud-est et le centre des États-Unis fin décembre, qui étaient les deux dernières régions à obtenir l’application Maps, mais le déploiement complet n’a été achevé qu’aujourd’hui.

Dans un article annonçant le lancement définitif de la nouvelle application Maps, le vice-président d’Apple des logiciels et services Internet, Eddy Cue, a déclaré qu’Apple était “profondément investi” dans la création de l’application cartographique “la meilleure et la plus privée” au monde.

“Nous avons décidé de créer l’application de cartes la meilleure et la plus privée de la planète qui reflète la façon dont les gens explorent le monde aujourd’hui. C’est un effort dans lequel nous sommes profondément investis et nous avons demandé de reconstruire la carte à partir de zéro pour réinventer comment Les cartes améliorent la vie des gens – de la navigation au travail ou à l’école ou la planification de vacances importantes – le tout avec l’intimité à la base. L’achèvement de la nouvelle carte aux États-Unis et la fourniture de nouvelles fonctionnalités comme Look Around et Collections sont des étapes importantes pour apporter cette vision à la vie. Nous sommes impatients d’apporter cette nouvelle carte au reste du monde à partir de l’Europe plus tard cette année. “En plus d’annoncer les nouvelles fonctionnalités de conception dans l’application Maps, Apple a souligné les fonctionnalités de Maps ajoutées dans iOS 13 telles que le vue Look Around au niveau de la rue, disponible à New York, dans la région de la baie de San Francisco, Los Angeles, Las Vegas, Houston et Oahu, ainsi que dans les collections, pour créer des listes de lieux préférés.

Les favoris, une autre nouvelle fonctionnalité ‌iOS 13‌, permettent aux utilisateurs d’enregistrer les itinéraires pour les endroits fréquemment visités, tandis que les autres fonctionnalités principales de Maps incluent Share ETA, les informations sur l’état des vols, les cartes intérieures des centres commerciaux et des aéroports, Siri en langage naturel pour les itinéraires plus faciles à suivre et des informations sur les transports en commun en temps réel dans des villes comme San Francisco, New York et Los Angeles.

Apple a également partagé des détails sur les fonctionnalités de confidentialité intégrées à l’application Maps. Maps n’est pas connecté à l’identifiant Apple, les fonctionnalités personnalisées sont toutes effectuées sur l’appareil, les données collectées par Maps sont associées à des identifiants aléatoires qui se réinitialisent continuellement, et les serveurs Apple “fuzz” les recherches de localisation en convertissant les emplacements précis où les recherches ont commencé à un moindre- emplacement exact après 24 heures.

Avec le déploiement des nouvelles cartes aux États-Unis, Apple prévoit également d’apporter la refonte en Europe “dans les prochains mois”.

