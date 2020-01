Apple consacre une fois de plus sa page d’accueil à la célébration de la journée Martin Luther King Jr

Dans ce qui est désormais une tradition annuelle, Apple a consacré sa page d’accueil sur apple.com à la célébration de la journée Martin Luther King Jr.

Chaque année, Apple choisit une citation d’une phrase, qui cette année est:

Tout ce qui affecte directement, affecte tous indirectement.

Il est à nouveau tiré de la célèbre lettre du roi d’une prison de Birmingham dans laquelle il a adressé les critiques d’autres chrétiens qui considéraient qu’il était un étranger intervenant dans des questions qui ne le concernaient pas – et enfreignant la loi pour le faire.

Je suis à Birmingham parce que l’injustice est là […] Je suis conscient de l’interdépendance de toutes les communautés et de tous les États. Je ne peux pas rester les bras croisés à Atlanta et ne pas m’inquiéter de ce qui se passe à Birmingham. L’injustice partout est une menace pour la justice partout dans le monde. Nous sommes pris dans un réseau de mutualité incontournable, noué dans un seul vêtement de destin. Tout ce qui affecte directement, affecte tous indirectement. Nous ne pourrons plus jamais nous permettre de vivre avec l’idée étroite et provinciale de «l’agitateur extérieur». Quiconque vit aux États-Unis ne peut jamais être considéré comme un étranger n’importe où dans ses limites.

Il a poursuivi en observant que la légalité ou l’illégalité n’est pas nécessairement la même chose que le bien ou le mal.

Nous ne devons jamais oublier que tout ce qu’Adolf Hitler a fait en Allemagne était «légal» et tout ce que les combattants de la liberté hongrois ont fait en Hongrie était «illégal».

Le PDG d’Apple, Tim Cook, a également tweeté une phrase du discours d’acceptation du prix Nobel de la paix du roi.

«J’ai l’audace de croire que les peuples du monde entier peuvent prendre trois repas par jour pour leur corps, l’éducation et la culture pour leur esprit, et la dignité, l’égalité et la liberté pour leur esprit.» Soyons tous si audacieux et travaillons à faire des MLK rêver une réalité pour nous tous.

– Tim Cook (@tim_cook) 20 janvier 2020

Dans ce discours, King a déclaré que nous devons privilégier l’espoir et la foi au désespoir.

J’accepte ce prix aujourd’hui avec une foi inébranlable en Amérique et une foi audacieuse dans l’avenir de l’humanité. Je refuse d’accepter le désespoir comme réponse finale aux ambiguïtés de l’histoire. Je refuse d’accepter l’idée que la «nature» de la nature actuelle de l’homme le rend moralement incapable d’atteindre la «nécessité» éternelle qui l’affronte à jamais. Je refuse d’accepter l’idée que l’homme n’est que flotsom et jetsom dans le fleuve de la vie, incapable d’influencer les événements qui se déroulent autour de lui. Je refuse d’accepter le point de vue selon lequel l’humanité est si tragiquement liée au minuit sans étoiles du racisme et de la guerre que l’aube éclatante de la paix et de la fraternité ne pourra jamais devenir une réalité.

Vous pouvez regarder le discours complet ci-dessous.

Martin Luther King Jr Day est un jour férié fédéral aux États-Unis pour marquer l’anniversaire du leader des droits civiques. La fête a été promulguée en 1983 et observée pour la première fois en 1986, mais l’opposition dans certains États a signifié que ce n’est qu’en l’an 2000 qu’elle a été officiellement observée dans tout le pays.

FTC: Nous utilisons des liens d’affiliation automatique générant des revenus. Plus.

Consultez . sur YouTube pour plus d’informations sur Apple: