Apple continuera de payer les travailleurs contractuels pendant la fermeture des campus

Les travailleurs contractuels des campus d’Apple de la Silicon Valley continueront de recevoir leur salaire normal pendant que l’ordre de mise en place du refuge du comté de Santa Clara est en vigueur, a déclaré aujourd’hui un porte-parole d’Apple au Wall Street Journal.

Cette annonce s’écartait des plans originaux d’Apple. Au cours des derniers jours, des centaines de travailleurs contractuels ont été informés que leur emploi serait suspendu sans salaire, mais Apple semble avoir inversé le cours de cette décision.

Les employés contractuels d’Apple comprennent des concierges, des chauffeurs de bus et d’autres personnes qui exécutent des fonctions similaires sur ses sites Apple Park et Infinite Loop.

Lundi, en réponse à une enquête du Wall Street Journal, une porte-parole a déclaré que le salaire des concierges continuerait. “Nous travaillons avec tous nos fournisseurs pour veiller à ce que les travailleurs horaires tels que le personnel de conciergerie soient payés pendant cette période difficile”, a déclaré la porte-parole Kristin Huguet après l’enquête du Journal sur les avis de suppression d’emplois.

Il semble que de nombreux entrepreneurs aient été informés par erreur que leur emploi serait suspendu, et on ne sait pas pourquoi. Un concierge du campus d’Apple, Patricia Cortez, a été appelé dimanche dans un bureau Apple aux côtés de ses collègues et a déclaré que son emploi avait été supprimé.

Les chauffeurs de bus étaient également préoccupés par le paiement, car Apple n’avait pas dit à WeDriveU et Hallcon Corp, deux sociétés qui gèrent le service de navette d’Apple, si les contrats seraient payés.

Apple avait précédemment déclaré qu’elle rémunérait tous ses employés horaires, tels que les employés de vente au détail et le personnel de la cafétéria, mais n’avait pas confirmé auparavant qu’elle continuerait de payer les entrepreneurs.

Les campus d’Apple de la Silicon Valley seront fermés jusqu’au 3 mai au moins en raison de l’extension de l’abri en place dans la Bay Area. Les magasins de détail d’Apple aux États-Unis et dans d’autres pays en dehors de la Chine restent également fermés, bien que certains pourraient commencer à ouvrir dès la première moitié d’avril.

