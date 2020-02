Apple déclare que le chiffre d’affaires du trimestre de mars sera en deçà de l’impact du coronavirus

Apple a publié aujourd’hui une mise à jour de ses prévisions financières pour le trimestre de mars, annonçant que la société n’atteindra pas ses objectifs de chiffre d’affaires en raison de l’impact de l’épidémie de coronavirus COVID-19 en Chine.Nos prévisions trimestrielles publiées le 28 janvier 2020 reflétaient les meilleures les informations disponibles à l’époque ainsi que nos meilleures estimations sur le rythme de retour au travail après la fin des vacances prolongées du Nouvel An chinois le 10 février. Le travail commence à reprendre dans tout le pays, mais nous assistons à un retour à la normale plus lent conditions que nous avions prévu. En conséquence, nous ne nous attendons pas à respecter les prévisions de revenus que nous avons fournies pour le trimestre de mars en raison de deux facteurs principaux: Apple cite à la fois les contraintes d’approvisionnement en iPhone dans le monde et la baisse de la demande des clients pour les produits Apple en Chine comme principaux impacts sur les performances du trimestre .

Apple indique qu’il continue de surveiller la situation et fournira des informations supplémentaires sur son appel de résultats trimestriels en avril. Apple dit également qu’il fait plus que doubler son don annoncé précédemment pour aider dans la lutte de santé publique contre le coronavirus de Wuhan.

Apple avait prédit dans sa publication des résultats fin janvier qu’elle enregistrerait des revenus de 63 à 67 milliards de dollars pour le trimestre de mars, une fourchette légèrement plus large que d’habitude alors qu’Apple reconnaissait que la situation des coronavirus conduisait à une certaine incertitude, mais il semble l’impact sera encore plus important que ce qu’Apple avait prévu.

