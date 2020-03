Apple décroche la première place des «100 plus grands designs des temps modernes» de Fortune

Apple a été célébré à plusieurs reprises pour l’influence de ses produits et services au cours de l’histoire de l’entreprise. Maintenant, huit des créations d’Apple ont atterri sur une liste des meilleurs designs.

Aujourd’hui, Fortune, a publié une liste des “100 plus grands designs des temps modernes”, et Apple a pris les places numéro un et numéro deux sur la liste. La première place est allée à l’iPhone, l’appareil qui a changé notre façon de vivre et a conduit Apple à devenir l’entreprise la plus précieuse au monde.

“” Un iPod, un téléphone, un communicateur Internet “a été la façon dont feu Steve Jobs a annoncé l’iPhone au monde en 2007. À l’époque, c’était une affirmation impressionnante. Maintenant, il semble être un euphémisme massif pour un appareil qui a changé la façon dont nous Les analystes étaient initialement sceptiques quant à la capacité d’Apple à vendre un téléphone haut de gamme pour 499 $ sur un marché dans lequel la plupart des appareils étaient subventionnés ou donnés par des opérateurs. et en créant un écosystème d’applications et de services, Apple a vendu plus de 2 milliards d’iPhones et est ainsi devenu l’entreprise la plus précieuse au monde. “

Le Macintosh d’origine a pris la deuxième place sur la liste en raison de sa capacité à porter l’Apple II et l’expérience informatique personnelle vers de nouveaux sommets. Johan Redstrom, professeur à l’Université d’Umeå, a déclaré que le Mac “avait changé la façon dont nous nous relions à un ordinateur”.

“Le Macintosh n’était pas le premier ordinateur personnel, ni le premier avec une interface utilisateur graphique, mais c’était le premier produit complet qui a pris toutes ces idées et plus dans un package complet. Il est devenu un ordinateur que l’on pouvait comprendre et interagir en utilisant à la fois le langage et la vision, la dactylographie et le dessin. Cela a changé notre relation avec un ordinateur. “

L’iPod complète le top dix de la liste, prenant la dixième place. Le lecteur de musique a révolutionné l’industrie de la musique en permettant aux propriétaires de mettre “1000 chansons dans votre poche”.

“‘Cela a révolutionné une catégorie avec un système fermé et propulsé l’industrie de la musique vers l’avant.’ —José Manuel dos Santos, responsable du design et de l’expérience utilisateur, Signify “

En dehors des dix premiers, cinq autres produits Apple figurent sur la liste.

Le Macbook Pro s’est emparé de la quatorzième place pour être l’appareil qui «libère les professionnels créatifs des ordinateurs des postes de travail».

L’App Store est le premier des services d’Apple à décrocher une place sur la liste au numéro vingt-deux. Cela représentait un passage des expériences contrôlées par le fabricant à l’ouverture du téléphone à tous les développeurs.

iOS a pris la 29e place sur la liste pour sa conception intuitive et, selon l’équipe de conception Hitachi, “une expérience utilisateur que même les bébés peuvent comprendre sans être enseignés”.

L’Apple Watch se classe au numéro quarante-six pour sa capacité à prendre la puissance d’un iPhone et à le mettre dans un boîtier beaucoup plus petit, ainsi que sa capacité à avoir un impact majeur sur votre santé.

Enfin, Apple Pay a pris la soixante-quatrième place sur la liste pour sa capacité à apporter de nouveaux sommets de commodité et de sécurité au processus de paiement.

Si vous souhaitez voir quels autres designs ont fait le top 100, vous pouvez voir la liste complète sur Fortune,