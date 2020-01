Apple demande à TSMC d’augmenter la production de puces A13 en raison de la forte demande pour 11 et 11 Pro

Apple a demandé à Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC) d’augmenter la production des puces de la série A utilisées dans les iPhone 11, 11 Pro et 11 Pro Max en raison d’une demande plus élevée que prévu, rapporte Bloomberg.

La demande d’iPhone 11‌ et 11 Pro a dépassé les attentes d’Apple et les ventes ont été particulièrement fortes en Chine, un changement bienvenu par rapport à la baisse des ventes qu’Apple a constatée avec les modèles d’iPhone 2018. Le «iPhone 11» d’Apple, dont le prix commence à 700 $, a été un «moteur particulier» de l’augmentation de la demande.

Les commandes de puces TSMC A13 d’Apple devraient encore augmenter dans quelques mois alors qu’Apple se prépare à lancer un nouvel iPhone à bas prix, qui succédera au populaire ‌iPhone‌ SE.

Le prochain ‌iPhone‌, qui pourrait être lancé dès mars, aurait un prix abordable. Selon les rumeurs, l’appareil comporterait un écran de 4,7 pouces, des cadres supérieurs et inférieurs épais avec un bouton d’accueil Touch ID et un appareil photo à objectif unique, mais il sera équipé de la même puce A13 utilisée dans les 11 et 11 Pro.

Lors d’un récent appel de résultats, TSMC a annoncé des résultats supérieurs à la plupart des attentes des analystes et a prévu un solide trimestre à venir.

