Apple demande aux employés de travailler à domicile en raison de problèmes de coronavirus

Apple recommande maintenant que les employés de son siège social commencent à travailler à domicile comme précaution supplémentaire contre les problèmes de coronavirus.

Rapporté par Business Insider, une source proche du dossier a déclaré à la publication que les employés d’Apple Park, le siège social d’Apple à Cupertino, ont été chargés de travailler à domicile par mesure de précaution contre la propagation du coronavirus.

Cela fait d’Apple un autre parmi une liste croissante d’entreprises qui s’orientent vers le travail à distance dans le but de prévenir la propagation du coronavirus. La maladie s’est propagée à plus de 100 000 personnes à travers le monde et en a tué plus de 3 000 actuellement.

Le virus a provoqué des perturbations majeures dans la chaîne d’approvisionnement d’Apple, les magasins de détail et les événements. Aujourd’hui même, Apple a annulé toutes les sessions Today At Apple en Italie dans le cadre de la tentative du pays de limiter les grands rassemblements.

La société subit également une pression croissante pour annuler sa conférence annuelle des développeurs, la WWDC. La conférence a généralement lieu en juin, mais plus tôt cette semaine, le département de la santé du comté de Santa Clara a publié de nouvelles directives sur le coronavirus, demandant aux entreprises de promouvoir le travail à distance pour les employés et de reporter ou d’annuler les grands événements communautaires.

La WWDC attire normalement des milliers de participants du monde entier, il n’est donc pas déraisonnable de penser qu’Apple choisira d’annuler la partie en personne de l’événement et d’opter pour une conférence virtuelle cette année. Google a déjà annulé Google I / O, sa conférence annuelle des développeurs qui devait se tenir en mai, et a annoncé qu’il offrirait une sorte d’événement virtuel aux participants.

