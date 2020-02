Apple désactive le compte de développeur de Clearview AI après avoir violé les règles de certificat d’entreprise

Selon BuzzFeed News, Apple a désactivé le compte développeur de la start-up de reconnaissance faciale basée à New York, Clearview AI, et a donné à l’entreprise 14 jours pour répondre en cas de violation des règles de son programme d’entreprise.

Dans le cadre du programme, Apple délivre des certificats d’entreprise aux grandes organisations pour déployer certaines applications à leurs employés à des fins internes uniquement, mais le rapport affirme que Clearview AI distribuait son application de reconnaissance faciale à plus de 2200 entités publiques et privées, y compris Immigration et Application des douanes, le FBI, Macy’s, Walmart et la NBA. Ce schéma a permis aux clients de télécharger l’application en dehors de l’App Store en installant le certificat sur leur appareil.

Le site Web de Clearview AI dit qu’il “recherche sur le Web ouvert” des “images accessibles au public”, en aidant les forces de l’ordre à “identifier les auteurs et les victimes de crimes” et à “disculper les innocents”.

Plus tôt cette semaine, Clearview AI a révélé qu’un intrus “avait obtenu un accès non autorisé” à sa liste de clients, selon The Daily Beast. Le New York Times a dressé le profil de la société controversée le mois dernier, affirmant qu’elle avait “une base de données de plus de trois milliards d’images” grattée sur des plateformes telles que Facebook et YouTube.

Apple a pris des mesures similaires contre Facebook et Google l’année dernière après qu’il a été constaté que chaque entreprise utilisait des certificats d’entreprise pour distribuer des applications destinées aux consommateurs, mais les certificats ont ensuite été restaurés, probablement après que Facebook et Google ont accepté de les utiliser strictement pour les applications à usage interne uniquement comme demandé.

