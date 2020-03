Apple détient toujours Caltech 838 millions de dollars alors que la Cour d’appel refuse d’annuler un brevet

En janvier, Apple a été condamné à payer au California Institute of Technology (Caltech) 838 millions de dollars pour avoir enfreint les brevets de Caltech liés aux transmissions WiFi.

Apple espérait que l’un des brevets de l’affaire serait invalidé, mais aujourd’hui, la Cour d’appel des États-Unis pour le circuit fédéral a statué contre Apple et a refusé d’invalider le brevet en question, confirmant une décision antérieure d’un tribunal administratif des brevets.

Selon ., Apple a tenté de faire invalider le brevet pour des raisons d ‘”évidence”, suggérant que le brevet était une invention issue de la conception et du développement de produits standard et évidente pour les experts.

Le procès remonte à 2016, lorsque Caltech a poursuivi Apple et Broadcom pour violation d’une série de brevets accordés entre 2006 et 2012. Les brevets liés aux codes IRA / LDPC qui utilisent un circuit de codage et de décodage plus simple pour améliorer les taux de transmission de données et les performances, avec les technologies utilisées dans les normes Wi-Fi 802.11n et 802.11ac prises en charge par de nombreux produits Apple.

Caltech a affirmé qu’Apple violait quatre brevets avec l’iPhone, l’iPad, l’iPod touch, le Mac, l’Apple TV, les routeurs d’aéroport et l’Apple Watch, et a demandé un procès devant jury ainsi que des injonctions préliminaires et permanentes contre les produits Apple aux États-Unis qui utilisent Caltech. La technologie.

En janvier, un jury a statué en faveur de Caltech, condamnant Broadcom à 270 millions de dollars et Apple à 838 millions de dollars. Apple prévoit toujours de faire appel du verdict.

