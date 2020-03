Apple développe une application de fitness pour iOS 14 qui vous permet de télécharger des vidéos d’entraînement guidées

Apple semble travailler sur une nouvelle application de fitness pour iPhone, Apple Watch et Apple TV conçue pour permettre aux utilisateurs de télécharger des vidéos guidées sur le fitness qui les guideront à travers divers entraînements.

Icônes représentant certains des exercices qui seront disponibles dans l’application fitness

L’application, qui porte le nom de code «Seymour», peut être nommée Fit ou Fitness lors de sa sortie. Apple semble vouloir publier l’application sur iOS 14, watchOS 7 et tvOS 14, et il semble que ce soit une application autonome qui sera disponible parallèlement à l’application Activity existante.

Avec l’application de fitness, les utilisateurs peuvent télécharger des vidéos de fitness qui couvrent une gamme d’options et d’activités d’entraînement différentes, en obtenant des conseils pour terminer ces activités sur l’Apple Watch. Apple propose une galerie de différentes routines d’entraînement qui peuvent être téléchargées et synchronisées sur l’Apple Watch, avec les vidéos elles-mêmes affichées sur l’iPhone, l’iPad ou l’Apple TV.

L’Apple Watch semble être utilisée pour suivre vos progrès à travers chaque routine d’entraînement, de la même manière que l’Apple Watch peut suivre les activités de fitness existantes via l’application Activity.

Apple semble fournir les séances d’entraînement via son application de fitness gratuitement, car il n’y a pas d’achats intégrés ou de coûts associés au contenu pour le moment.

Il semble qu’Apple travaille sur une grande variété de types d’activités, notamment la course en salle, le vélo, l’aviron, les étirements, l’entraînement de base, la musculation, la marche en plein air, la danse et le yoga.

Bien qu’Apple semble travailler sur ces fonctionnalités pour les prochaines mises à jour logicielles attendues cet automne, il n’y a aucune garantie que cette fonctionnalité en fera les versions finales d’iOS 14, watchOS 7 et tvOS 14.

