Apple dévoile son propre iPhone et plus de nouvelles techniques que vous devez savoir aujourd’hui

Votre bon résumé de nouvelles technologiques, par le biais de la newsletter DGiT Daily, pour le vendredi 3 avril. (Oui, nous savons que ce n’est pas Apple Authority, mais vous voudrez connaître ces nouvelles.)

Apple dévoile son propre iPhone SE

Le nouvel iPhone à prix réduit actualisé de 4,7 pouces d’Apple semble être disponible à tout moment alors que les accessoires Apple iPhone SE (2020) commencent à arriver dans le magasin.

Si vous ne voulez pas lire sur Apple, la seule chose à retenir est la suivante: attendez-vous aux composants internes de l’iPhone 11 de 2019 dans un coque iPhone 7/8, mais probablement uniquement l’option 4,7 pouces, pas l’option 5,5 pouces fournie avec l’iPhone 7 / Gamme 8 Plus.Vous pouvez maintenant passer aux liens ci-dessous.Ou, continuez à lire pour la bizarrerie et la conjecture de prix

Premièrement, les premiers rapports:

Un rapport . a annoncé que le nouvel iPhone plus petit, jusqu’à présent surnommé iPhone SE 2 ou iPhone 9, serait en fait encore appelé iPhone SE. Attendez-vous à ce qu’il soit référencé comme l’iPhone SE 2020 dans la couverture pour essayer de le rendre plus Le rapport de . n’a pas révélé de prix, mais a suggéré des options de stockage à 64 Go / 128 Go / 256 Go, et trois couleurs: blanc, noir et rouge caritatif d’Apple (PRODUIT (ROUGE)). Il devrait venir avec le processeur A13 du iPhone 11 actuel, qui est maintenant deux générations plus récent que la puce A11 de l’iPhone 8.

Puis les fuites:

La boutique d’Apple elle-même a publié des accessoires, et Apple Care, offert pour l’iPhone SE, comme un étui Belkin (ci-dessus) .Les deux ont été retirés une fois repérés, mais c’est un glissement rare d’Apple, et semblable à la chaîne de Samsung accidentelle ou – ne révèle pas devant ses principaux appareils, en particulier le récent Samsung Galaxy S20.Les fuites montrent que le nouvel iPhone SE n’aura pas Face ID, avec Touch ID toujours le seul moyen de s’authentifier via l’empreinte digitale.

Prix ​​?:

Ce que nous savons, c’est que l’iPhone 8 est actuellement au prix de 449 $, et l’iPhone SE original lancé à 399 $. Pourrions-nous voir à nouveau 399 $? L’iPhone 11 actuel coûte 699 $ pour 64 Go, 749 $ pour 128 Go, donc nous pourrions voir un écart similaire entre le (minuscule et minable stockage) iPhone SE 64 Go (~ 399 $?) Et l’option 128 Go (~ 449 $?). Ce positionnement final des prix sera intéressant. Donc, les commandes aujourd’hui, l’expédition dans une semaine ou deux? Nous le saurons.

Prime: Apple a également accidentellement confirmé l’existence (et le nom) d’AirTags, via une nouvelle option «Activer la recherche hors ligne»: «La recherche hors ligne permet de trouver cet appareil et ces AirTags lorsqu’ils ne sont pas connectés au Wi-Fi ou au cellulaire» (TechCrunch).

2. La pandémie de COVID-19 pourrait entraîner une baisse de 10 ans des ventes de smartphones (Android Authority).

3. Project Tempo: Amazon sortira son propre concurrent Google Stadia / GeForce Now, avec des titres de jeux originaux (Android Authority).

4. HBO offre une tonne de contenu gratuit pour vaincre le blues du verrouillage: The Wire, Detective Pikachu, The Sopranos, oh my (Android Authority).

5. Zoom a été occupé à patcher son logiciel sur Windows et Mac (assurez-vous de le mettre à jour!) Et à gérer un problème de confidentialité du profil LinkedIn. N’oubliez pas de mot de passe vos réunions (The Verge).

6. Le test du coronavirus qui pourrait vous exempter de la distanciation sociale – si vous réussissez (MIT Technology Review).

7. Google a publié des «données de localisation anonymes» pour les responsables de la santé publique, afin d’afficher les numéros de mobilité dans la lutte contre COVID-19 (blog.google).

8. L’équipe Google Podcasts derrière la nouvelle application a fait un AMA sur Reddit, et a parlé de son approche, pourquoi quiconque quitterait Spotify (meilleure synchronisation, plus de podcasts et recommandations), et plus (r / podcasts).

9. 😮 La course aux enjeux élevés pour construire plus de ventilateurs (filaires). Je vous garantis que ce sera un documentaire Netflix.

