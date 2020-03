Apple devrait-il annuler la partie physique de la WWDC en raison d’un coronavirus?

Le coronavirus, également connu sous le nom de COVID-19, a provoqué une pandémie à travers le monde. Il semble que tout soit retardé ou annulé à cause de cela, et juste dans l’espace technologique non plus – le prochain film de James Bond, No Time To Die, vient d’être retardé de la sortie originale d’avril jusqu’en novembre.

Mais en ce qui concerne le monde de la technologie, COVID-19 a revendiqué deux grandes conférences de développeurs cette année: Google I / O et le MVP Summit de Microsoft. Ces deux événements ont réduit la partie physique des deux conférences de développeurs, donc tout espoir n’est pas perdu – ils vont toujours se produire, mais uniquement numériquement.

Le MVP Summit se déroule plus tard ce mois-ci, tandis que Google I / O aura lieu en mai. La WWDC d’Apple ayant généralement lieu en juin, Apple devrait-il emboîter le pas avec Google et Microsoft et transformer la WWDC en un événement uniquement numérique?

Apple devrait se préoccuper du bien-être de ses employés, ainsi que du grand public

Je crois qu’étant donné les événements actuels qui se produisent dans le monde entier en ce qui concerne COVID-19, Apple devrait emboîter le pas à Google et à Microsoft et annuler la partie physique de la WWDC cette année. Après tout, il vaut mieux être en sécurité que désolé. La tenue d’un grand événement en ce moment est un risque considérable, et honnêtement, aucune entreprise ne veut être tenue responsable si une personne était infectée par COVID-19 lors d’un de ces événements.

Les sessions WWDC peuvent être diffusées en continu

Personnellement, je ne suis pas allé à la WWDC moi-même, mais je sais que les développeurs se renseignent sur les dernières mises à jour et modifications qu’Apple a apportées à ses outils de développement, ses API, ses frameworks, etc. Je suis sûr que ces sessions commencent par quelque chose comme une présentation et une démo impliquant Xcode ou un appareil iOS, et des trucs comme ça peuvent certainement être diffusés en direct ou au moins transformés en une vidéo que quelqu’un peut regarder à loisir.

Bien sûr, quand vient le temps de se familiariser avec ces nouveaux outils de développement, les développeurs peuvent simplement bricoler avec eux à la maison en utilisant leur propre Mac. Tant qu’ils ont une machine capable, qu’ils utiliseraient déjà pour le développement d’applications et de logiciels, je ne pense pas que ce soit un problème.

Parfois, nous recevons des annonces matérielles à la WWDC, donc si Apple prévoit de rafraîchir sa gamme MacBook ou iMac, il pourrait également diffuser ces notes d’annonce.

Davantage d’entreprises devraient autoriser le travail à distance

Avec l’épidémie de COVID-19 qui sévit, il est beaucoup plus sûr pour plus d’employés de travailler à distance depuis leur domicile. Ainsi, même si la partie physique de la WWDC est annulée, ceux qui sont en charge des sessions virtuelles avec les participants peuvent simplement travailler à distance depuis leur domicile. Il peut présenter de nouveaux outils de développement, répondre aux questions et communiquer avec les participants sans quitter la maison.

Oui, ce n’est peut-être pas ce que les gens plus extravertis préfèrent, mais c’est complètement faisable.

Cela ne va pas sans défis

Bien que cela soit dans l’intérêt de tous, devoir annuler la partie physique d’une énorme conférence de développeurs n’est pas sans son propre ensemble de défis. Les gens attendent généralement ces événements avec impatience chaque année, même s’ils ne participent pas réellement à l’événement, car ils veulent simplement une interaction en face à face avec d’autres membres de l’industrie.

D’après ce que j’ai vu chaque année au cours de la dernière décennie, beaucoup de gens que je connais sur les réseaux sociaux, comme Twitter, se rassemblent dans la région où la WWDC se tient juste pour passer du temps avec des amis en ligne, réseauter avec d’autres développeurs ou même rencontrer leurs amis pour la première fois. Si Apple devait annuler la partie physique de la WWDC, cela interromprait ces traditions annuelles pour les gens.

Une autre chose est que la WWDC a généralement un système de loterie pour savoir qui peut acheter des billets pour l’événement. Les développeurs (et autres) attendent avec impatience l’événement chaque année comme une chance de réseauter et de se mêler, mais les billets eux-mêmes ne sont pas bon marché – si vous dépensez autant, vous voudrez avoir l’expérience complète, comme rencontrer d’autres individus partageant les mêmes idées.

De plus, ceux qui auront acheté leurs billets réserveront également des vols et des séjours à l’hôtel en même temps. Donc, si Apple a annulé l’événement physique, eh bien, cela peut entraîner des maux de tête majeurs à traiter en ce qui concerne l’annulation des vols, des hôtels et d’autres plans.

Qu’est-ce que tu penses?

J’espère que tout le contenu de COVID-19 explosera bientôt, mais en attendant, il semble que tout soit annulé ou reporté. J’ai toujours hâte de voir la WWDC, donc si c’est la prochaine sur la liste, je serais certainement triste, mais je ne peux pas dire que ça n’arriverait pas.

Vous espérez qu’Apple n’annule pas la partie physique de la WWDC? Faites le nous savoir dans les commentaires.

