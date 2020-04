Apple diffusera l’événement virtuel «One World: Together At Home»

Afin de nous unir tous pendant la pandémie, Global Citizen et l’Organisation mondiale de la santé organisent un événement spécial intitulé «Un monde: ensemble à la maison». L’événement mondial réunira une gamme d’artistes pour jouer et fournir l’inspiration pour encourager l’action et collecter des fonds pour soutenir la lutte contre COVID-19.

Apple a rejoint une gamme de diffuseurs et de sociétés de streaming qui diffuseront l’événement en direct. Il est prévu que la société rende l’offre spéciale via l’application Apple TV ou via Apple Music, car elle a retransmis les événements en direct passés sur l’une ou l’autre plate-forme.

Selon le communiqué de presse, l’événement a déjà permis de lever 35 millions de dollars en secours. Hugh Evans, co-fondateur et PDG de Global Citizen, dit que l’événement sert à unir et à encourager tout le monde pendant cette période difficile.

“Alors que nous honorons et soutenons les efforts héroïques des agents de santé communautaires, One World: Together At Home vise à servir de source d’unité et d’encouragement dans la lutte mondiale pour mettre fin au COVID-19 … Par la musique, le divertissement et l’impact, la diffusion mondiale en direct célébrera ceux qui risquent leur propre santé pour protéger les autres. “

L’émission mettra en vedette des apparitions et des performances d’un grand nombre d’artistes, dont Alanis Morissette, Andrea Bocelli, Billie Eilish, Billie Joe Armstrong de Green Day, Burna Boy, Chris Martin, David Beckham, Eddie Vedder, Elton John, FINNEAS, Idris et Sabrina Elba, J Balvin, John Legend, Kacey Musgraves, Keith Urban, Kerry Washington, Lang Lang, Lizzo, Maluma, Paul McCartney, Priyanka Chopra Jonas, Shah Rukh Khan et Stevie Wonder.

Meilleurs outils d’apprentissage en ligne pour les enfants: ABCmouse, Reading IQ, et plus

En plus d’Apple, l’événement sera diffusé par une variété d’autres services, notamment Alibaba, Amazon Prime Video, Facebook, Instagram, LiveXLive, Tencent, Tencent Music Entertainment Group, TIDAL, TuneIn, Twitch, Twitter, Yahoo et YouTube. Outre les services de streaming, il sera également diffusé dans le monde entier par ABC, NBC, ViacomCBS Networks, iHeartMedia, Bell Media, BBC One, beIN Media Group, MultiChoice Group et RTE.

L’émission “ One World: Together At Home ” sera diffusée en direct le samedi 18 avril à 17h00. PT / 20 h 00 ET. Si vous souhaitez en savoir plus, vous pouvez consulter le communiqué de presse complet.