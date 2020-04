Apple dit que les vulnérabilités de messagerie iOS récemment découvertes ne posent aucune menace immédiate, mais un correctif est en cours d’élaboration

Apple a répondu à un récent rapport sur les vulnérabilités découvertes dans son application iOS Mail, affirmant que les problèmes ne posaient pas de risque immédiat pour les utilisateurs.



Plus tôt cette semaine, la société de cybersécurité basée à San Francisco, ZecOps, a déclaré avoir découvert deux vulnérabilités de sécurité zero-day affectant l’application Mail d’Apple pour les iPhones et iPads.

L’une des vulnérabilités aurait permis à un attaquant d’infecter à distance un appareil iOS en envoyant des e-mails qui consomment une grande quantité de mémoire. Un autre pourrait permettre des capacités d’exécution de code à distance. Une exploitation réussie des vulnérabilités pourrait potentiellement permettre à un attaquant de divulguer, de modifier ou de supprimer les e-mails d’un utilisateur, a déclaré ZecOps.

Cependant, Apple a minimisé la gravité des problèmes dans la déclaration suivante, qui a été remise à plusieurs médias.

“Apple prend au sérieux tous les rapports de menaces à la sécurité. Nous avons étudié en profondeur le rapport du chercheur et, sur la base des informations fournies, nous avons conclu que ces problèmes ne posaient pas de risque immédiat pour nos utilisateurs. Le chercheur a identifié trois problèmes dans Mail, mais seuls ils sont insuffisants pour contourner les protections de sécurité de l’iPhone et de l’iPad, et nous n’avons trouvé aucune preuve de leur utilisation contre les clients. Ces problèmes potentiels seront bientôt résolus dans une mise à jour logicielle. remerciant le chercheur pour son aide. “