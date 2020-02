Apple dit qu’il ne respectera pas ses prévisions de résultats du deuxième trimestre en raison de l’impact du coronavirus

Apple a publié une note aux investisseurs aujourd’hui, les informant qu’ils ne respecteront pas les prévisions de revenus du T2 publiées le 28 janvier. Il indique que la situation actuelle des coronavirus a un impact sur lui de deux manières.

Nos prévisions trimestrielles publiées le 28 janvier 2020 reflétaient les meilleures informations disponibles à l’époque ainsi que nos meilleures estimations sur le rythme de retour au travail après la fin des vacances prolongées du Nouvel An chinois le 10 février. Le travail commence à reprendre vers mais nous assistons à un retour à des conditions normales plus lent que prévu. Par conséquent, nous ne prévoyons pas respecter les prévisions de revenus que nous avons fournies pour le trimestre de mars en raison de deux facteurs principaux.

Le premier de ces deux facteurs est l’incapacité des usines de fabrication chinoises à atteindre 100% de leur capacité aussi rapidement que prévu. Cela signifie que la production est entravée plus sévèrement que prévu initialement. En conséquence, une pénurie de produits iPhone est prévue.

La première est que l’offre mondiale d’iPhone sera temporairement limitée. Bien que nos sites partenaires de fabrication d’iPhone soient situés en dehors de la province du Hubei – et bien que toutes ces installations aient rouvert – elles progressent plus lentement que prévu. La santé et le bien-être de chaque personne qui contribue à rendre ces produits possibles est notre priorité absolue, et nous travaillons en étroite consultation avec nos fournisseurs et experts en santé publique au fur et à mesure que cette rampe se poursuit. Ces pénuries d’iPhone affecteront temporairement les revenus du monde entier.

Le deuxième problème est que la demande en Chine a été affectée dans son ensemble, avec moins de produits vendus dans le pays. C’est en partie grâce à la fermeture récente des Apple Stores de la région, qui ne sont actuellement ouverts que pendant des heures réduites.

La seconde est que la demande de nos produits en Chine a été affectée. Tous nos magasins en Chine et bon nombre de nos magasins partenaires ont été fermés. De plus, les magasins ouverts fonctionnent à des heures réduites et avec un trafic client très faible. Nous rouvrons progressivement nos magasins de détail et continuerons de le faire aussi régulièrement et en toute sécurité que possible. Nos bureaux et centres de contact en Chine sont ouverts, et nos magasins en ligne sont restés ouverts tout au long.

Apple a également rapidement remarqué que la demande en dehors de la Chine est restée forte tout au long. Il a également fallu de nombreuses occasions pour souligner que la santé et la sécurité des personnes en Chine et aux alentours sont primordiales, la société “ayant plus que doublé notre don annoncé précédemment pour soutenir cet effort historique de santé publique”.

