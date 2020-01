Apple doit payer 85 millions de dollars à WiLan après un nouveau procès de brevet

Apple a été condamné à payer à WiLan la somme de 85 millions de dollars pour une contrefaçon de brevet, à la suite d’un nouveau procès d’un cas l’année dernière.

Tel que rapporté par Bloomberg, Apple avait précédemment été condamné à payer la somme de 145 millions de dollars à WiLan, après avoir jugé qu’Apple avait enfreint des brevets liés à la technologie utilisée pour passer des appels téléphoniques et télécharger des données en même temps. L’affaire remonte à 2014 et le différend concerne la technologie utilisée dans les iPhone 6 et 7.

Après le premier succès de WiLan, Apple a affirmé que la méthode utilisée pour calculer les dommages-intérêts accordés était incorrecte, un sentiment avec lequel le juge était d’accord. La décision a été annulée et WiLan a eu le choix. Prenez 10 millions de dollars ou faites face à un nouvel essai.

Ils ont choisi la deuxième option, et maintenant que le procès s’est conclu avec une décision du jury de San Diego qu’Apple devrait payer à WiLan un total de 85 millions de dollars.

La décision représente un simple changement de poche pour Apple, mais est sans aucun doute une nouvelle extrêmement positive pour WiLan. Comme le note le rapport, Quarterhill, qui possède WiLan, a enregistré un chiffre d’affaires de 107,6 millions de dollars au cours des neuf premiers mois de 2018. Ce qui signifie que 85 millions de dollars font une grande différence.

