Apple donne aux développeurs de jeux de l’App Store chinois un délai pour se conformer aux lois sur la censure

Apple a annoncé une date limite pour que les développeurs d’applications se conforment à la réglementation chinoise. En 2016, la Chine a annoncé que tous les fabricants de jeux mobiles qui souhaitent proposer des achats intégrés ou facturer leurs produits doivent obtenir une licence auprès des censeurs de l’État.

Les développeurs doivent obtenir une licence pour la Chine d’ici le 30 juin

Apple a déclaré que les développeurs vendant leur produit dans le China App Store doivent leur fournir leur numéro de licence d’ici le 30 juin 2020 (via CNBC). Dans un message aux développeurs, la société a expliqué:

La loi chinoise exige que les jeux obtiennent un numéro d’approbation de l’Administration générale de la presse et des publications de Chine. Par conséquent, veuillez nous fournir ce numéro d’ici le 30 juin 2020 pour tous les jeux payants ou les jeux proposant des achats intégrés que vous avez l’intention de distribuer en Chine continentale. Vous pouvez entrer le numéro d’approbation et la date de votre jeu ci-dessous. Pour en savoir plus, consultez le texte intégral du règlement. Si vous avez des questions, contactez-nous.