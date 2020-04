Apple double les dons de la Chine dans la lutte contre COVID-19

Apple a fait don de plus de 7 millions de dollars.

Apple a plus que doublé son don initial aux efforts de secours contre les coronavirus en Chine.

Tim Cook a fait l’annonce sur Weibo, le mercredi 1er avril.

Apple a maintenant rouvert ses 42 magasins.

Apple a annoncé aujourd’hui qu’elle doublait son don aux efforts de secours COVID-19 en Chine à plus de 7 millions de dollars.

Apple a plus que doublé son don aux efforts de la Chine pour lutter contre le COVID-19 à plus de 50 millions de yuans (7 millions de dollars), a déclaré mercredi le PDG Tim Cook sur Weibo, des semaines après que le fabricant d’iPhone a annoncé qu’il avait ouvert tous ses 42 magasins dans l’un de ses les plus grands marchés.

Cook a déclaré dans un message sur Twitter la semaine dernière qu’Apple avait fait don de 10 millions de masques pour des professionnels de la santé aux États-Unis et en Europe, qu’elle avait obtenus via ses réseaux d’approvisionnement.

Des fournitures et des dons ont été fournis par de riches dirigeants et entreprises du monde entier pour lutter contre le coronavirus, qui a tué plus de 42 000 personnes dans le monde.

Le rapport indique qu’Apple a déjà fait don de 20 millions de yuans par le biais de la Fondation chinoise pour la réduction de la pauvreté, soutenant six hôpitaux du Hubei, dont un hôpital de fortune à Wuhan. Dans un message sur Weibo Cook, il a déclaré:

“La Chine a fait preuve d’un esprit et d’une résilience incroyables lors de l’épidémie de COVID-19 et nous sommes reconnaissants à nos équipes, partenaires et clients pour leur soutien en ces temps difficiles”

Les magasins chinois d’Apple ont été les premiers au monde à être fermés par le virus. Initialement, Apple n’a fermé que trois magasins les plus proches de l’épicentre de l’épidémie initiale, mais a finalement été contraint de suspendre l’ensemble de ses opérations. Dans un signe remarquable de résilience dans le pays, les 42 magasins sont désormais ouverts.