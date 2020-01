Apple embauche la spécialiste des drones Lisa Ellman pour faire du lobbying à Washington

Lisa Ellman est une spécialiste du droit des drones et de l’aviation et Apple vient de l’embaucher comme lobbyiste à Washington (via Bloomberg).

Drones et aviation

Mme Ellman est associée chez Hogan Lowells où elle dirige le département des systèmes d’aéronefs sans pilote. Elle a également cofondé la Commercial Drone Alliance et a travaillé dans l’administration de l’ancien président Obama.

Apple a fait pression sur le gouvernement sur les questions liées aux véhicules aériens sans pilote »en 2017 et« les questions liées aux véhicules autonomes et à l’aviation sans pilote »à la fin de 2018, selon des divulgations au Sénat américain.

Apple a utilisé des drones pour collecter des données pour Apple Maps et a rencontré les régulateurs en décembre 2019 au sujet d’une loi exigeant que les drones aient des plaques d’immatriculation virtuelles.

Lectures complémentaires

[Apple to Unleash a Fleet of Flying Drones to Improve Maps Data]

[Spike Jonze ‘Beastie Boys’ Documentary Comes to Apple TV+ in April]