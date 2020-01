Apple embauche le meilleur ingénieur Netflix dans le cadre de ses efforts pour constituer une équipe de support technique pour Apple TV +

Apple a récemment recruté un ingénieur de haut niveau de Netflix alors qu’Apple travaille à la constitution d’une équipe technique pour prendre en charge Apple TV + et les autres services de l’entreprise, rapporte le Wall Street Journal.

La nouvelle recrue, Ruslan Meshenberg, a aidé à construire la plateforme de Netflix et a participé à des initiatives clés pour créer un service plus rapide et plus cohérent pour les téléspectateurs. Il a dirigé l’infrastructure garantissant que les émissions et les films Netflix soient joués de manière fiable.

Meshenberg a rejoint l’organisation de services Internet d’Apple cette semaine, avec son profil LinkedIn le répertoriant comme chef de file en ingénierie.

Selon le Wall Street Journal, Meshenberg rejoint Apple à un moment où Apple modifie son approche des services cloud, s’appuyant plus souvent sur des fournisseurs tiers pour économiser de l’argent.

Michael Abbott, un ancien ingénieur de Twitter, était responsable des opérations de services Internet d’Apple et il a ajouté des ingénieurs à l’équipe technique d’Apple. Apple n’a rencontré aucun problème majeur particulier avec leApple TV‌ + ou ses autres nouveaux services, mais des embauches comme Meshenberg veilleront à ce que les choses continuent de fonctionner correctement alors qu’Apple évolue avec de nouveaux clients et de nouvelles offres de contenu.

.