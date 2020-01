Apple embauche l’ingénieur Netflix Ruslan Meshenberg

Apple a embauché l’ingénieur Netflix Ruslan Meshenberg, un employé important qui a aidé à construire la plateforme et à la rendre rapide et stable (via Wall Street Journal).

Apple TV +

Apple met davantage l’accent sur le cloud via son activité de services, et des personnes comme M. Meshenberg peuvent aider l’entreprise à améliorer son réseau. L’année dernière, Apple a fait une autre location liée aux services avec Michael Abbott, un ancien ingénieur de Twitter.

Bien qu’Apple TV + n’ait pas eu de problèmes graves depuis son lancement, M. Meshenberg a l’expérience pour aider Apple à relever les défis techniques. Chez Netflix, il dirigeait une grande partie de l’infrastructure qui garantissait que les émissions de télévision et les films étaient diffusés de manière fiable, même si la société s’est étendue à plus de 50 pays et que le streaming est passé à plus d’un milliard d’heures de programmation hebdomadaire.

Cependant, son travail ne se limite peut-être pas uniquement à Apple TV +; il améliorera probablement l’infrastructure d’Apple qui alimente tous ou la plupart de ses services cloud.

Lectures complémentaires

[Don’t Miss Out On Your Free Year of Apple TV+]

[Questions I Would Have Asked During Apple’s Earnings Report]