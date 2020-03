Apple encourage les employés à travailler à domicile

Apple encourage les employés de son siège social d’Apple Park à travailler à domicile en raison du coronavirus (via BusinessInsider).

Travail à domicile

Apple est la dernière entreprise à encourager les gens à travailler à domicile en raison du coronavirus. Les autres sociétés incluent Amazon, Facebook, Google et Twitter. À l’heure actuelle, il y a 20 cas confirmés de virus dans le comté de Santa Clara, où se trouvent de nombreuses sociétés de technologie.

Apple fait également face à des problèmes dans sa chaîne d’approvisionnement en Chine, où le virus est originaire. La société a également récemment quitté SXSW 2020.

