Apple encourage les employés de la Silicon Valley à travailler depuis leur domicile malgré l’épidémie de coronavirus

Alors que le coronavirus continue de se propager dans le comté de Santa Clara, où de nombreux bureaux d’entreprise d’Apple sont situés, Apple encourage désormais les employés de la région à travailler à domicile aujourd’hui s’ils le peuvent, selon Mark Gurman de Bloomberg.

Apple a demandé aux employés de le faire par “précaution supplémentaire”, et le travail à domicile est une recommandation plutôt qu’une exigence car certains employés peuvent avoir des emplois qui nécessitent d’être au bureau.

Hier, le comté de Santa Clara a demandé aux entreprises technologiques de villes comme Cupertino, Palo Alto, Mountain View et San Jose “d’envisager l’utilisation d’options de télétravail pour les employés appropriés”.

Il y a 20 cas connus de coronavirus dans le comté de Santa Clara et plusieurs autres cas suspects. Cupertino, où Apple Park et Infinite Loop sont situés, fait partie du comté.

Les employeurs ont également été invités à suspendre les déplacements non essentiels des employés, comme Apple l’a déjà fait, et à annuler les grandes réunions et conférences en personne. On ne sait toujours pas ce qu’Apple prévoit de faire à propos de la WWDC, qui a normalement lieu en juin à San Jose.

Au cours des dernières années, Apple a annoncé la date de la WWDC à la mi-mars.Nous pourrions donc bientôt entendre parler de la WWDC ou de la substitution d’Apple à une sorte d’événement numérique.

Bien que les employés d’entreprise puissent travailler à domicile si possible, les magasins Apple dans la région de la Baie restent ouverts. Apple a cependant mis en œuvre des protocoles de «nettoyage en profondeur» pour protéger les détaillants et les clients contre le virus.

