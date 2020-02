Apple envisage de laisser les utilisateurs définir des applications iOS par défaut

Apple serait en pourparlers pour permettre aux utilisateurs iOS de définir des applications tierces par défaut, comme pour le courrier, la musique et le navigateur (via Bloomberg).

Valeurs par défaut tierces

Depuis la création de l’App Store, Apple n’a pas autorisé les utilisateurs à définir des applications tierces comme applications par défaut pour certains services. Même si vous avez un navigateur tiers comme Firefox, l’ouverture d’une URL n’importe où dans le système l’ouvrira dans Safari. Il en va de même pour le courrier électronique.

Dans son rapport, M. Gurman cite des sources anonymes au sein d’Apple, qui mentionnent des «délibérations internes à l’entreprise». Apple pourrait également laisser les applications musicales tierces comme Spotify être définies par défaut sur le HomePod.

La société pourrait répondre aux poursuites antitrust et aux enquêtes gouvernementales sur le monopole. Ou bien, Apple pourrait naturellement envisager cette décision. Dans tous les cas, nous pourrions définir des applications iOS par défaut dès iOS 14… ou pas.



