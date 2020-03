Apple envisage de retarder le lancement de l’iPhone 12 «par mois»

Apple se prépare à retarder le lancement des iPhones 2020 qui devraient être équipés de la technologie 5G, selon des sources connaissant les plans d’Apple qui ont parlé au site de nouvelles japonais Nikkei.

Apple aurait tenu des discussions internes sur la possibilité de retarder le lancement “de plusieurs mois” en raison des craintes quant à la vente des iPhones dans la situation actuelle, et les sources de la chaîne d’approvisionnement estiment également que des “obstacles pratiques” pourraient repousser la date de lancement, qui était prévue pour septembre.

“Mis à part les contraintes de la chaîne d’approvisionnement, Apple craint que la situation actuelle ne réduise considérablement l’appétit des consommateurs pour mettre à niveau leurs téléphones, ce qui pourrait conduire à une réception docile du premier iPhone 5G”, a déclaré une source ayant une connaissance directe de la discussion. “Ils ont besoin du premier ‌5G iPhone‌ pour être un succès.”

Apple surveille les épidémies aux États-Unis et en Europe et évalue si un retard pourrait être nécessaire. Une décision finale pourrait être prise au plus tard en mai, Apple attendant peut-être de finaliser le calendrier du lancement jusqu’à ce que le travail à domicile pour ses employés soit levé.

Apple a déclaré cette semaine à ses employés qu’elle prévoyait d’étendre le travail dans le monde entier de la commande à domicile jusqu’au 8 avril, les magasins devant recommencer à s’ouvrir à la mi-avril sur une base échelonnée. MacRumors a entendu une source ce matin que les magasins aux États-Unis ne seraient pas parmi les premiers ouverts.

Nikkei dit que le développement technique de la gamme iPhone 2020 a été affecté par des restrictions de voyage aux États-Unis, en Chine et ailleurs. Apple devait travailler avec les fournisseurs pour développer un “prototype plus concret” pour les nouveaux iPhones début mars, mais a dû retarder la collaboration jusqu’à la fin du mois avant de la reporter à nouveau. Les fournisseurs estiment qu’étant donné la situation d’Apple dans le processus d’ingénierie, la possibilité d’un retard “se profile”.

Il a cependant été demandé à certains fournisseurs de reporter leur calendrier de production en série pendant environ deux à trois mois.

“Nous avons été avisés de commencer à livrer en gros volumes pour répondre au lancement du nouveau produit d’Apple d’ici la fin août, au lieu de comme les années précédentes, alors que ce serait en juin”, a déclaré un fournisseur de composants liés aux cartes de circuits imprimés. “Le changement a été effectué très récemment, ce qui pourrait impliquer que la production de masse du téléphone pourrait également être retardée de plusieurs mois”.

À l’heure actuelle, les fournisseurs n’ont pas été informés d’un éventuel changement dans le calendrier de production et Apple exhorte bon nombre d’entre eux à rattraper le temps perdu en raison de récentes perturbations. “Nous n’abandonnons pas encore”, a déclaré l’une des sources qui s’est entretenue avec Nikkei. “Nous faisons tout notre possible pour régler le problème.”

Les discussions d’Apple seraient à un stade précoce, et le lancement à l’automne n’est pas “complètement hors de la table” pour le moment. Dans un scénario pire, cependant, l’‌5G iPhoneG pourrait être reporté jusqu’en 2021.

Un récent rapport de Bloomberg a suggéré que les modèles d’iPhone 12 sont toujours en route pour un lancement à l’automne malgré les perturbations de la chaîne d’approvisionnement d’Apple, et Foxconn a déclaré cette semaine qu’il avait maintenant suffisamment de travailleurs pour répondre à la “demande saisonnière”.

Des rumeurs ont indiqué qu’Apple travaille sur quatre nouveaux modèles d’iPhone pour 2020, qui seront disponibles à différents prix. Tous les modèles devraient avoir des capacités 5G et des puces A14, et les modèles haut de gamme devraient être équipés de nouveaux systèmes de caméras 3D comme le scanner LiDAR dans les nouveaux modèles iPad Pro.

