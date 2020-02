Apple envoie des colis de soins aux employés bloqués dans la ville chinoise de Wenzhou et la province du Hubei par Coronavirus

Apple a envoyé des emballages cadeaux comprenant un iPad, des masques faciaux, un désinfectant pour les mains, des lingettes désinfectantes, et plus encore, à ses employés bloqués à Wenzhou et au Hubei en raison du coronavirus, selon des détails partagés sur le réseau social chinois Weibo.

Alors que plus de la moitié des Apple Stores ont rouvert leurs portes en Chine, de nombreux horaires de vente au détail, d’entreprise et de fabrication restent à la maison. Les familles qui ont reçu les colis de soins seraient “émues” par les efforts d’Apple.

Une lettre jointe à chaque colis indique que les iPads sont fournis pour l’apprentissage en ligne des enfants ou pour aider à passer le temps pendant le «séjour prolongé à la maison».

Chers collègues du Hubei et de Wenzhou,

Nous espérons que cette note vous trouvera en bonne santé. Depuis la dernière communication avec vous, nous comprenons que vous restez tous forts en cette période difficile. Nous comprenons les difficultés que vous rencontrez et souhaitons vous apporter notre meilleur soutien, à vous et à vos familles. Le Hubei et la ville de Wuhan ont été les plus durement touchés par l’épidémie de coronavirus, qui a coûté la vie à 2 835 personnes en Chine.

Nous vous adressons nos meilleurs vœux, au nom de toute l’équipe Apple, ainsi qu’un autre CareKit pour vous et vos familles. Dans le kit, vous trouverez des articles de confort et un ‌iPad‌ qui peuvent être utilisés pour faciliter l’apprentissage en ligne des enfants ou aider à passer le temps pendant le séjour prolongé à la maison.

De plus, une série de services de conseil et de consultation ont été spécialement préparés pour vous afin de vous aider à traverser cette période.

Lors de l’assemblée annuelle des actionnaires d’Apple le 26 février, le PDG Tim Cook a commenté la priorité accordée à la santé et à la sécurité des employés face aux défis de l’épidémie. Le mois dernier, il a décrit son intention de faire un don aux efforts de secours contre les coronavirus en Chine, et en février, quand Apple a annoncé qu’il n’atteindrait pas ses objectifs de revenus pour mars, Cook a déclaré que l’entreprise doublait plus que son don.

Le cours des actions d’Apple a connu des fluctuations importantes ces derniers jours en raison du coronavirus provoquant une incertitude sur les marchés mondiaux.

