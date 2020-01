Apple espère qu’une nouvelle comédie de stars «Always Sunny» sera un succès éclatant – .

Apple TV + n’a peut-être pas encore une large sélection de contenu, mais c’est en partie par conception. Alors que Netflix déploie régulièrement des dizaines de nouvelles séries chaque mois, Apple a déclaré qu’il adoptait une approche qualité sur quantité par rapport à sa programmation d’origine. En concluant des accords exclusifs avec des créateurs de premier plan comme Damien Chazelle, Apple espère se tailler une niche unique au milieu d’un paysage médiatique devenu incroyablement encombré, voire carrément écrasant.

Plus tôt cette semaine, Apple a présenté une bande-annonce de sa première pure comédie, une série intitulée Mythic Quest: Raven’s Banquet. Prévue pour atterrir sur Apple TV + le 7 février, la série met en vedette McElhenney (de It’s Always Sunny à Philadelphie) en tant que directeur créatif égocentrique d’une franchise de jeux vidéo. La série elle-même est une idée originale de McElhenney, de sa cohorte Always Sunny Charlie Day et de la célèbre comédienne Megan Ganz.

Étant donné le pedigree des stars derrière Mythic Quest: Raven’s Banquet, il est juste de se demander si le spectacle pourrait s’avérer être le premier hit d’Apple. Alors qu’Apple a connu un certain succès avec des émissions comme The Morning Show, le service de streaming de la société n’a pas encore connu de percée dans le grand public à la Game of Thrones ou Stranger Things.

Sur ce point, Variety a récemment publié une interview des créateurs de la série qui nous fournissent des informations intéressantes sur la façon dont la série a vu le jour et ce que nous pouvons en attendre.

Apple espère sans aucun doute que les joueurs, qui ont collectivement dépensé un montant record de 43,4 milliards de dollars dans le secteur en 2018 aux États-Unis uniquement, se rueront sur la série compte tenu de son sujet et du pedigree de ses créateurs.

McElhenney et Day ont écrit les premières ébauches du script, mais lorsque Day est parti travailler sur un film, McElhenney a relu leur travail à quelques reprises et a senti qu’il manquait quelque chose. Pour savoir ce que c’était, il s’est tourné vers Ganz.

Ancienne des émissions «Modern Family», «The Last Man on Earth» et «Community», Ganz dit qu’elle a trouvé l’humour dans la relation entre Ian et Poppy, le programmeur principal du jeu, joué par Charlotte Nicdao. Poppy est brillant et joue un rôle majeur dans le succès du jeu, mais est toujours éclipsé par Ian.

Fait intéressant, McElhenney relaie que travailler avec Apple sur le projet a été une grande expérience. C’est un point à noter étant donné certains rapports antérieurs de quelques mois qui affirmaient que les dirigeants d’Apple étaient beaucoup trop impliqués dans le processus de création.

Cela dit, y a-t-il une chance que Mythic Quest: Raven’s Banquet génère une certaine traction et attire les téléspectateurs? C’est possible, mais la bande-annonce publiée par Apple n’inspire pas beaucoup de confiance. Si quoi que ce soit, le spectacle semble être une version pauvre de la Silicon Valley. Tout de même, il n’est pas rare que les grands spectacles aient des bandes-annonces médiocres, alors peut-être que la première série comique d’Apple offrira une grande prestation. La bonne nouvelle est que nous n’avons qu’à attendre environ quatre semaines de plus pour le découvrir.

Si vous n’avez pas encore fait tourner Apple TV +, c’est seulement 4,99 $ par mois. Bien que cela ne semble pas être une bonne affaire compte tenu de la petite bibliothèque du service de streaming, vous pouvez profiter du service gratuitement pendant une année complète si vous achetez un nouvel iPhone, iPad, Apple TV, Apple Watch, Mac ou iPod touch.

