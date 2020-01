Apple et Broadcom condamnés à payer plus d’un milliard de dollars pour violation de brevet

Il s’agit du sixième plus grand verdict de brevet de l’histoire.

Que souhaitez-vous savoir

Apple et Broadcom ont été reconnus coupables de contrefaçon de brevet.

Les géants de la technologie ont été condamnés à payer 1,1 milliard de dollars de dommages et intérêts.

Un jury a constaté que les sociétés avaient enfreint les brevets WiFi de CalTech.

Un jury californien a ordonné à Apple et Broadcom de payer mercredi 1,1 milliard de dollars de dommages et intérêts pour contrefaçon de brevet. Selon Bloomberg, les deux sociétés ont été reconnues coupables d’avoir enfreint les technologies WiFi développées par le California Institute of Technology.

Selon les avocats du collège, Apple a spécifiquement été condamné à payer 837,8 millions de dollars, tandis que Broadcom est responsable de 270,2 millions de dollars. Le verdict a abouti au versement le plus important de l’année jusqu’à présent et est apparemment le sixième plus grand verdict de brevet de tous les temps.

Un porte-parole de CalTech a déclaré qu’il était “ravi que le jury ait constaté qu’Apple et Broadcom avaient enfreint les brevets de Caltech” et que l’école était “déterminée à protéger sa propriété intellectuelle dans le cadre de sa mission d’élargir les connaissances humaines et de profiter à la société grâce à une recherche intégrée à éducation.”

Apple et Broadcom ont déclaré qu’ils prévoyaient de faire appel du verdict. Les avocats des deux sociétés soutiennent toujours qu’aucun d’entre eux n’a enfreint les brevets de l’université et, même s’ils l’ont fait, que CalTech n’a pas droit à des dommages-intérêts de cette ampleur.