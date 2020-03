Apple et Broadcom échouent dans leur tentative d’invalider le brevet Caltech lié à un verdict de 1,1 milliard de dollars

Jeudi, une cour d’appel fédérale n’a pas jugé invalide l’un des brevets au cœur d’un différend entre Caltech et Apple, aux côtés de Broadcom. Le verdict précédent avait ordonné à Apple et Broadcom de payer à Caltech 1,1 milliard de dollars, dont 838 millions de dollars dont Apple était responsable (via Patently Apple).

Brevet Caltech non jugé invalide

Apple a contesté le brevet pour des «raisons d’évidence», selon des rapports. L’infraction présumée concerne l’utilisation par Apple de la technologie Broadcom, qui, selon Caltech, utilise des encodeurs / décodeurs IRA / LDPC inventés par l’école. Les iPhones à partir de l’iPhone 5, les iPad et les MacBook Airs figurent parmi les produits qui utiliseraient la technologie prétendument contrefaite des brevets. Apple et Broadcom ont systématiquement nié tout acte répréhensible. Apple a déclaré qu’il ferait appel du verdict.