Apple et Google en “ impasse ” avec le UK Health Service via l’application COVID-19 Contact Tracing

Apple et Google seraient dans une “impasse” avec le service de santé britannique au sujet de son projet de créer une application qui avertit les utilisateurs lorsqu’ils ont été en contact avec une personne atteinte de coronavirus.

Apple et Google ont annoncé vendredi qu’ils travaillaient ensemble sur la technologie Bluetooth pour aider les gouvernements et les agences de santé à réduire la propagation du virus COVID-19 dans le monde.

Apple affirme que la confidentialité et la sécurité des utilisateurs seront au cœur de la conception du projet, qui utilisera une API décentralisée pour empêcher les gouvernements de créer une base de données centralisée de contacts de type surveillance.

Cependant, selon The Guardian, cela signifie que si le NHS va de l’avant avec ses plans d’origine, son application sera confrontée à de graves limitations dans son fonctionnement.

NHSX – l’unité d’innovation numérique du service de santé britannique – n’aurait pas été au courant du projet d’Apple et de Google avant son annonce, et il semble maintenant que l’utilité de sa propre application sera gravement entravée ou même rendue non fonctionnelle si elle ne le fait pas ” t mettre en œuvre le protocole.

En effet, sans adhérer à l’API Apple et Google, une application de suivi des contacts ne pourra pas accéder à Bluetooth lorsqu’elle s’exécute en arrière-plan et ne fonctionnera que lorsque l’application est ouverte et le téléphone déverrouillé.

Des limitations similaires ont été démontrées dans l’application de suivi des contacts de Singapour, TraceTogether, qui oblige l’utilisateur à laisser son téléphone déverrouillé pour fonctionner correctement. L’application a une note de trois étoiles sur l’App Store et a été installée par seulement 12% de la population du pays.

Pour sa part, un porte-parole du NHSX a démenti les allégations de “bras de fer”, déclarant à The Guardian: “Cette suggestion est complètement fausse. Tout le monde est d’accord pour dire que la confidentialité des utilisateurs est primordiale, et bien que notre application ne dépende pas des changements qu’ils apportent , nous pensons qu’ils seront utiles et complémentaires. “

