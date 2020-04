Apple et Google renforcent la confidentialité du système de notification d’exposition COVID-19, ciblant la semaine prochaine la sortie de la version bêta

À la suite des commentaires de responsables du monde entier, Apple et Google ont dévoilé aujourd’hui une série de changements à leur prochaine initiative de recherche de contacts COVID-19, en mettant l’accent sur des protections et une précision encore plus strictes de la confidentialité.





Apple et Google font désormais référence au “suivi des contacts” en tant que “notification d’exposition”, ce qui, selon les entreprises, décrit mieux la fonctionnalité de leur prochaine API. Le système est destiné à informer une personne d’une exposition potentielle, augmentant ainsi les efforts plus larges de recherche des contacts entrepris par les autorités de santé publique.



Les clés seront désormais générées de manière aléatoire plutôt que dérivées d’une clé de traçage temporaire, ce qui rend plus difficile pour quelqu’un de deviner comment les clés sont dérivées et utilisent ces informations pour essayer de suivre les personnes.



Les métadonnées Bluetooth seront cryptées, ce qui rendra plus difficile pour quelqu’un d’essayer d’utiliser ces informations pour identifier une personne.



Le temps d’exposition sera enregistré à cinq minutes d’intervalle, le temps d’exposition maximum rapporté étant limité à 30 minutes.



L’API inclura des informations sur le niveau de puissance du signal Bluetooth dans les données échangées entre les téléphones. Ceci peut être utilisé en conjonction avec le RSSI (“Received Signal Strength Indication”) pour estimer plus précisément la distance entre deux téléphones lorsque le contact a été établi.



Apple et Google permettront aux développeurs de spécifier la force du signal et les seuils de durée pour les événements d’exposition.



L’API permettra désormais de déterminer le nombre de jours écoulés depuis le dernier événement d’exposition afin de mieux déterminer les actions que l’utilisateur doit entreprendre ensuite.



L’algorithme de chiffrement de l’API passe de HMAC à AES. De nombreux appareils ont un matériel intégré pour accélérer le cryptage AES, donc ce changement devrait améliorer les performances et l’efficacité sur les téléphones.Des modifications supplémentaires des spécifications de l’API seront apportées au fil du temps sur la base des commentaires continus des autorités de santé publique.

Apple et Google ciblent la semaine prochaine la sortie de la version de base des mises à jour des systèmes d’exploitation iOS et Android, qui prendront en charge ces API pour permettre les tests par les développeurs des autorités de santé publique. La mise à jour logicielle prendra en charge les appareils iOS sortis au cours des quatre dernières années, remontant à l’iPhone 6s et l’iPhone 6s Plus.

Apple et Google ont révélé leurs plans pour cette initiative de notification d’exposition il y a deux semaines. L’effort conjoint utilisera Bluetooth pour alerter les utilisateurs lorsqu’ils sont potentiellement entrés en contact étroit avec quelqu’un qui teste plus tard positif pour COVID-19, sur une base opt-in. Les entreprises ont partagé une FAQ mise à jour pour les utilisateurs avec plus de détails sur le système.

FAQ de notification d’exposition par MacRumors sur Scribd

Étiquette: COVID-19 Coronavirus

Cet article, “Apple et Google renforcent la confidentialité du système de notification d’exposition COVID-19, ciblant la semaine prochaine pour la sortie de la version bêta”, a été publié pour la première fois sur MacRumors.com

