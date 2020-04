Apple et Google s’associent pour intégrer la technologie COVID-19 de suivi des contacts à intégrer aux smartphones iPhone et Android

Apple et Google ont annoncé aujourd’hui un effort commun qui les verra utiliser la technologie Bluetooth pour aider les gouvernements et les agences de santé à réduire la propagation du virus COVID-19 dans le monde.

Apple affirme que la confidentialité et la sécurité des utilisateurs seront au cœur de la conception du projet. La participation sera opt-in, et la confidentialité, la transparence et le consentement sont “de la plus haute importance de cet effort.”

Étant donné que le COVID-19 peut être transmis à proximité des personnes touchées, les responsables de la santé publique ont identifié la recherche des contacts comme un outil précieux pour aider à contenir sa propagation. Un certain nombre d’autorités de santé publique, d’universités et d’ONG de premier plan dans le monde ont fait un travail important pour développer une technologie de recherche des contacts opt-in. Pour promouvoir cette cause, Apple et Google lanceront une solution complète qui comprend des interfaces de programmation d’applications (API) et une technologie au niveau du système d’exploitation pour aider à activer le suivi des contacts. Compte tenu du besoin urgent, le plan est de mettre en œuvre cette solution en deux étapes tout en maintenant de solides protections autour de la confidentialité des utilisateurs.

À partir de mai, Apple et Google publieront des API qui permettront l’interopérabilité entre les appareils Android et iOS à l’aide des applications des autorités de santé publique. Ces applications seront disponibles pour les utilisateurs à télécharger sur l’App Store iOS et Google Play.

Le suivi des contacts peut aider à ralentir la propagation de COVID-19 et peut être effectué sans compromettre la confidentialité des utilisateurs. Nous travaillons avec @sundarpichai et @Google pour aider les responsables de la santé à exploiter la technologie Bluetooth d’une manière qui respecte également la transparence et le consentement. https://t.co/94XlbmaGZV

– Tim Cook (@tim_cook) 10 avril 2020

Au cours des prochains mois, Google et Apple s’efforceront d’activer une plate-forme de suivi des contacts plus large basée sur Bluetooth en intégrant cette fonctionnalité à leurs plates-formes sous-jacentes. Apple dit que cette solution est plus robuste qu’une API et permettra à plus d’individus de participer, s’ils choisissent de s’y inscrire, et qu’elle permettra une interaction avec un écosystème plus large d’applications et les autorités sanitaires gouvernementales.

Chez Apple et Google, nous pensons tous qu’il n’y a jamais eu de moment plus important pour travailler ensemble pour résoudre l’un des problèmes les plus urgents au monde. Grâce à une coopération et une collaboration étroites avec les développeurs, les gouvernements et les prestataires de santé publique, nous espérons exploiter le pouvoir de la technologie pour aider les pays du monde entier à ralentir la propagation du COVID-19 et à accélérer le retour de la vie quotidienne.

Toutes les informations sur les travaux menés par Apple et Google seront publiquement publiées et construites en consultation avec les parties intéressées. Les premiers détails sur la technologie de suivi des contacts sont disponibles sur la nouvelle page Web d’Apple pour la fonctionnalité, qui contient des liens vers la documentation technique sur les spécifications Bluetooth, les spécifications de cryptographie et l’API du framework.

TechCrunch a des détails spécifiques sur le fonctionnement des procédures de suivi. Un identifiant aléatoire et rotatif sera attribué au téléphone d’une personne, et il sera transmis via Bluetooth à d’autres appareils à proximité.

L’identifiant, qui tourne toutes les 15 minutes et ne contient aucune information personnellement identifiable, passera par un serveur relais qui peut être géré par des organismes de santé du monde entier. La liste des identifiants avec lesquels une personne a été en contact ne quitte pas le téléphone, sauf si l’utilisateur décide explicitement de la partager. Les utilisateurs dont le test est positif ne seront pas identifiés par les autres utilisateurs, Apple ou Google.

Toutes les correspondances d’identification sont effectuées sur l’appareil, permettant aux utilisateurs de voir, dans une fenêtre de 14 jours, si leur iPhone a été près de l’appareil d’une personne qui s’est auto-identifiée comme ayant un test positif pour COVID-19. Les utilisateurs qui sont informés qu’ils ont été exposés recevront ensuite des étapes sur ce qu’il faut faire via une application de santé publique.

Apple et Google n’utilisent aucune donnée de localisation pour la fonction de suivi, y compris des utilisateurs qui déclarent être positifs. L’outil est destiné à déterminer non pas où se trouvaient les personnes affectées, mais plutôt si elles ont été autour d’autres personnes afin que ces personnes sachent s’auto-isoler en raison de l’exposition.

