Apple et Google travaillent ensemble pour suivre la propagation du coronavirus – .

Apple et Google ont fait une annonce majeure vendredi, révélant leur travail conjoint sur un service de recherche de contacts qui utiliserait éventuellement votre smartphone pour vous informer lorsque vous êtes en contact avec une personne testée positive pour le coronavirus COVID-19.

Les deux sociétés ont souligné que les données de localisation et les informations personnellement identifiables ne seraient pas compromises une fois que ce service serait pleinement opérationnel.

Apple et Google s’associent pour s’attaquer à l’un des plus grands défis de la lutte contre le coronavirus COVID-19 – la recherche des contacts, quelque chose que les deux géants des smartphones lancent un système permettant d’envoyer éventuellement une notification aux téléphones des utilisateurs lorsque ils sont entrés en contact avec quelqu’un qui a le coronavirus.

Vendredi, dans une annonce commune, les deux sociétés ont expliqué comment cela fonctionnerait – et comment elles affirmaient également qu’elles intégraient de solides protections de la vie privée au service. Apple et Google, annonce l’annonce, «lanceront une solution complète qui comprend des interfaces de programmation d’applications (API) et une technologie au niveau du système d’exploitation pour aider à activer le suivi des contacts. Compte tenu du besoin urgent, le plan consiste à mettre en œuvre cette solution en deux étapes tout en maintenant de solides protections concernant la confidentialité des utilisateurs. »

Ce qui vient en premier, c’est la sortie en mai des API qui permettront aux appareils Android et iOS de se parler via des applications des autorités de santé publique – des applications qui pourraient être téléchargées par les utilisateurs dans les magasins d’applications respectifs des deux sociétés.

Deuxièmement, à un moment donné («dans les mois à venir»), Apple et Google lanceraient une plate-forme de traçage des contrats basée sur la technologie Bluetooth qui permettrait aux utilisateurs d’y participer sur une base opt-in, en plus de permettre l’interaction avec une large gamme d’applications et les autorités sanitaires gouvernementales.

Voici à quoi tout cela ressemblerait visuellement, en termes de la façon dont tout cela se réunirait pour suivre la propagation des coronavirus:

Les fonctionnaires et les experts de la santé ont souligné à plusieurs reprises qu’un retour à un certain degré de normalité et la relance de l’économie du pays dépendent en grande partie de la mise en place de solides solutions de recherche des contacts. De sorte que, une fois que nous recommencerons tous à revenir en public, tous les cas de virus qui s’enflamment peuvent être rapidement traqués, et les personnes infectées isolées avant cela se transforment à nouveau en une véritable crise.

“Nous tous, chez Apple et Google, pensons qu’il n’y a jamais eu de moment plus important pour travailler ensemble pour résoudre l’un des problèmes les plus urgents au monde”, conclut l’annonce. «Grâce à une coopération et une collaboration étroites avec les développeurs, les gouvernements et les prestataires de santé publique, nous espérons exploiter le pouvoir de la technologie pour aider les pays du monde entier à ralentir la propagation du COVID-19 et à accélérer le retour de la vie quotidienne.»

Quelques faits clés supplémentaires à connaître sur ce partenariat:

Les deux sociétés soulignent qu’elles ne collecteront pas de données de localisation ni d’autres informations personnelles identifiables.

Les deux sociétés peaufinent également leurs systèmes d’exploitation mobiles afin que, chaque fois que vous entrez en contact avec quelqu’un dans le cadre de cette solution, une clé privée soit échangée avec votre smartphone via Bluetooth.

Quiconque teste positif pour le virus le connecte à une application sur son téléphone, auquel cas deux semaines de téléphones des personnes avec lesquelles il entre en contact sont téléchargées sur un serveur. Si cela vous incluait, à ce moment-là, vous recevrez une notification sur votre téléphone indiquant que vous êtes entré en contact avec quelqu’un qui a été testé positif au virus, et d’autres informations pertinentes seraient également partagées avec vous.

