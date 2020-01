Apple et M. Night Shyamalan ont poursuivi en justice la similitude de l’émission télévisée «Servant» avec le film de 2013 «La vérité sur Emanuel»

Apple et M. Night Shyamalan, producteur de l’Apple TV + émission “Servant”, sont visés dans un nouveau procès qui accuse “Servant” d’avoir copié le film de 2013 “La vérité sur Emanuel”, selon The Blast.

La réalisatrice de “The Truth About Emanuel”, Francesca Gregorini, affirme que “Servant” s’approprie l’intrigue de son film et utilise le même “langage cinématographique”, résultant en un “sentiment, une humeur et un thème sensiblement similaires”.

Avec des points d’intrigue parallèles, Gregorini dit que Servant présente également des personnages, des scènes, des choix de mise en scène et des modes de narration “étonnamment similaires – et très idiosyncratiques.”

Sorti en 2013 avec Kaya Scoddelario et Jessica Biel, “The Truth About Emanuel” implique une baby-sitter de 17 ans qui s’occupe d’un bébé qui se révèle être une poupée remplaçant un bébé décédé, ce qui est en fait similaire à l’intrigue de “Serviteur”.

Le procès vise «Apple TV» +, le créateur de la série Tony Basgallop, le producteur M. Night Shyamalan et d’autres producteurs de la série. Shyamalan et les autres créateurs de la série disent que “Servant” était en développement avant la sortie de “La vérité sur Emanuel.” “Les défendeurs ont rejeté avec arrogance les protestations de Mme Gregorini en affirmant vaguement que Servant était en développement bien avant la création d’Emanuel, et que toute similitude est une coïncidence. En effet, M. Shyamalan et M. Basgallop prétendent invraisemblablement qu’ils n’ont jamais vu Emanuel – apparemment même pas assez curieux pour regarder après avoir entendu les objections de Mme Gregorini. renvoyant simplement les demandes de renseignements à l’avocat de M. Shyamalan (qui à son tour dit qu’il ne peut pas parler pour Apple). “Gregorini demande des dommages et intérêts non spécifiés, les bénéfices qu’Apple a tirés de l’émission et une injonction pour empêcher que” Servant “ne soit davantage distribué.

“Servant”, qui a fait ses débuts le 28 novembre, termine sa première saison avec le dernier épisode qui devrait sortir le vendredi 17 janvier. Apple a déjà renouvelé la série pour une deuxième saison. Étant donné que la série est toujours en développement et que le dernier épisode n’a pas fait ses débuts, on ne sait pas encore à quel point il finira par être similaire au film en question.

Sur la base de la description du film, il semble déjà y avoir des éléments d’intrigue sensiblement divergents, donc on ne sait pas comment le procès progressera.

