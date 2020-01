Apple et ses employés ont fait un don de 100 millions de dollars à diverses causes caritatives en 2019

Dans un reportage sur un employé d’Apple qui a ouvert un salon de coiffure pour jeunes à risque, Apple a déclaré aujourd’hui qu’entre ses propres dons et ceux des employés, il avait fait don de plus de 100 millions de dollars à des œuvres caritatives en 2019.

Apple dit que 21 000 employés d’Apple ont donné de leur temps et donné 42 millions de dollars à des causes qui leur tiennent à cœur. Combiné au match de don 1 pour 1 d’Apple et au match de 25 $ par heure de bénévolat, le montant total des dons a grimpé à plus de 100 millions de dollars.

La vice-présidente d’Apple pour l’environnement, les politiques et les initiatives sociales, Lisa Jackson, a déclaré que la société avait pour mission de “changer le monde pour le mieux et de redonner aux communautés dans lesquelles nous vivons et travaillons”.

«Les employés d’Apple comme Jaz incarnent cette culture de donner tous les jours, en faisant du bénévolat plus d’un quart de million d’heures l’année dernière. Nous partageons un engagement profond envers nos communautés locales et faisons ce que nous pouvons pour améliorer le bien. Jaz Limos, un directeur du Apple Visitor Visitor Center à Cupertino qui a lancé Saints of Steel, un salon de coiffure pop-up à but non lucratif pour les jeunes à risque et les personnes à la recherche d’un emploi et d’un logement.

Saints of Steel a été largement financé par Apple. 80% des dons pour la première année provenaient de Benevity, un programme de dons d’entreprise utilisé par Apple, et 74% de ces dons ont été effectués par Apple.

Au cours de sa première année, l’organisation a été presque entièrement financée par des bénévoles et des dons d’Apple. «Notre conseil d’administration, lorsque nous avons commencé, était principalement composé d’employés Apple qui venaient de sauter et de retrousser leurs manches», explique Limos. «Nous avons vu la puissance de Benevity et du programme de jumelage d’entreprises, car il a financé la majorité de notre capacité à exécuter ce programme. .