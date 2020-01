Apple et Tim Cook commémorent le Dr Martin Luther King, Jr.

Aujourd’hui est la Journée Martin Luther King Jr. aux États-Unis, une fête fédérale annuelle commémorant le leader du mouvement des droits civiques américain.

Apple a rendu hommage aujourd’hui à la vie du Dr Martin Luther King, Jr. avec un hommage d’une page entière sur son site Web. Une photo du Dr King est accompagnée d’une citation emblématique de lui: “Tout ce qui affecte directement, affecte tous indirectement.”

Lundi, le PDG d’Apple, Tim Cook, a commémoré la journée de Martin Luther King Jr. dans un tweet de suivi.

«J’ai l’audace de croire que les peuples du monde entier peuvent prendre trois repas par jour pour leur corps, l’éducation et la culture pour leur esprit, et la dignité, l’égalité et la liberté pour leur esprit.» Soyons tous si audacieux et travaillons à faire des MLK rêver une réalité pour nous tous.

– imTim Cook‌ (@tim_cook) 20 janvier 2020

Remarque: En raison de la nature politique de la discussion sur ce sujet, le fil de discussion se trouve dans notre forum Nouvelles politiques. Tous les membres du forum et les visiteurs du site sont invités à lire et à suivre le fil, mais la publication est limitée aux membres du forum avec au moins 100 messages.

.