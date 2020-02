Apple était la marque de smartphone haut de gamme à la croissance la plus rapide de 2019 en Inde

Apple était la marque de smartphones haut de gamme la plus forte croissance en Inde l’année dernière avec une croissance annuelle de 41%, selon les nouvelles données recueillies par Counterpoint Research.

Les expéditions de smartphones haut de gamme dans le pays ont atteint un niveau record en 2019, augmentant de 29% d’une année sur l’autre. La croissance aurait été tirée par les smartphones premium abordables, les offres agressives telles que les baisses de prix importantes et les mises à niveau des utilisateurs.

Dans le cas d’Apple, la croissance au quatrième trimestre a été tirée par de multiples baisses de prix sur l’iPhone XR tout au long de l’année. Le ‌iPhone XR‌ était le premier modèle de smartphone ultra-premium en Inde, suivi par le Galaxy S10 Plus de Samsung et le OnePlus 7 Pro de Chine, selon le rapport.

Apple a également supervisé le déploiement le plus rapide de ses appareils phares en Inde, avec la série iPhone 11 présentée à un prix inférieur à celui du lancement de l’iPhone XR‌ de l’année précédente. Cela aurait contribué à gagner des parts de marché pendant la saison des fêtes et dans son trimestre de lancement en Inde.



“Nous prévoyons le plus fort 2020 pour Apple en Inde, car il a augmenté sa capacité de production en Inde et fabrique maintenant des iPhones sur une base complètement abattue (CKD). Ces activités aideront la marque à offrir des prix compétitifs sur un marché sensible aux prix comme l’Inde “, a déclaré Counterpoint. OnePlus est resté la marque premium numéro un pour toute l’année civile, avec des expéditions en croissance de 28% sur un an et la marque capturant un tiers du marché mobile premium de l’Inde. La marque chinoise est également devenue la première marque de smartphones premium à traverser deux millions de livraisons en un an en 2019.

Pendant ce temps, Samsung a chuté en deuxième position et a baissé de 2 points de pourcentage d’une année sur l’autre dans le segment premium. Le Galaxy S10 Plus était le produit phare le plus vendu pour Samsung en 2019. En conséquence, les livraisons du segment ultra-premium de Samsung ont augmenté de 24% d’une année sur l’autre.

Après une année solide en Inde, Apple poursuit maintenant son objectif d’ouvrir un Apple Store en ligne dans le pays pour démarrer les ventes officielles en ligne d’iPhones, iPads, Mac et plus à partir du troisième trimestre 2020.

En août 2019, l’Inde a assoupli les règles qui avaient empêché Apple de proposer ses produits dans des magasins propriétaires et un Apple Store en ligne. On dit qu’Apple travaille actuellement à l’ouverture de magasins de vente au détail en Inde, avec un magasin à Mumbai en préparation.

