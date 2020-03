Apple étend Final Cut Pro X et offre Logic Pro X gratuitement pendant 90 jours

Si vous vous demandez quoi faire pendant les trois prochains mois pendant que vous êtes séquestré dans votre salon, pourquoi ne pas essayer de faire un film ou d’écrire un album à succès? Les applications créatives de niveau professionnel d’Apple, Final Cut Pro X et Logic Pro X bénéficient d’un traitement gratuit gratuit grâce à Apple.

Final Cut Pro X, qui avait auparavant un essai gratuit de 30 jours, est désormais étendu à 90 jours.

Logic Pro X, qui jusqu’à présent n’a pas eu d’essai gratuit, en obtient enfin un. Et, selon l’analyste d’Apple Rene Ritchie, cela va également durer trois mois.

Vous souhaitez améliorer vos modifications et acquérir de nouvelles compétences pendant que vous êtes en sécurité à la maison?

Apple étend les essais GRATUITS de Final Cut Pro X (déjà en ligne) et Logic Pro X (à venir bientôt) à * 90 jours *.

🎥 En direct: https://t.co/hIUsGBpbgl

🎹 Bientôt: https://t.co/cQGGPnTsRy

J’aime les deux.

– René Ritchie (@reneritchie) 26 mars 2020

Logic Pro X offre une quantité stupéfiante d’options de création musicale, des boucles aux patchs en passant par les effets et les instruments. C’est comme Garage Band sous stéroïdes. En fait, si vous avez déjà créé de la musique dans Garage Band, c’est le moment de voir si vous devez plonger dans le grand bain avec les adultes. Si, après trois mois, vous avez toujours l’impression d’avoir besoin de vos chars, vous pouvez retourner à Garage Band jusqu’à ce que le moment soit venu, et vous saurez déjà si cela vaut les 200 $ que vous avez dans votre portefeuille.

Meilleurs outils d’apprentissage en ligne pour les enfants: ABCmouse, Reading IQ, et plus

Final Cut Pro X est le logiciel de montage de films d’Apple, et c’est un favori des fans parmi les pros. Nous ne parlons pas seulement de montage de films ici non plus. Avec Final Cut Pro X, vous pouvez éditer du contenu VR et AR à 360 degrés, ajouter du son (à partir de la bande sonore que vous avez créée dans Logic Pro X), et bien plus encore. Je l’appellerais iMovie sur les stéroïdes, mais Final Cut Pro X est si avancé qu’il a sa propre piscine, loin de la piscine pour enfants et de la piscine pour adultes. Avec l’essai gratuit de 90 jours, vous pouvez savoir si vous êtes prêt pour le saut sans avoir à perdre 300 $.

Avec la période d’essai de 90 jours de Final Cut Pro X et Logic Pro X, vous pouvez créer un film et écrire la bande son de tout cela sur une seule machine. Pas mal pour 500 $ de logiciels. La partie la plus difficile va être de décider de les conserver après l’essai gratuit ou de choisir votre favori.

Inscrivez-vous maintenant à votre essai gratuit de Final Cut Pro X pendant 90 jours en vous inscrivant auprès d’Apple

Gardez un œil sur l’essai gratuit de 90 jours de Logic Pro X. Nous ne savons pas encore quand ça arrivera, mais ça arrive.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.