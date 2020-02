Apple étend les adhésions au programme de développement gratuit pour les organisations éligibles à d’autres pays

Apple propose des adhésions gratuites au programme pour développeurs aux organisations à but non lucratif, aux établissements d’enseignement accrédités et aux entités gouvernementales qui distribuent des applications gratuites sur l’App Store.

Ces abonnements gratuits sont disponibles dans des pays tels que le Royaume-Uni, les États-Unis, la Chine, le Japon et le Brésil, mais à ce jour, ils s’étendent également à huit nouveaux pays.

Les entreprises et organisations éligibles en Australie, au Canada, en France, en Allemagne, en Israël, en Italie, au Mexique et en Corée du Sud peuvent désormais demander à ce que leur adhésion au programme développeur soit annulée.

Vous trouverez plus d’informations sur les dérogations aux frais d’adhésion au programme pour développeurs Apple sur le site Web des développeurs d’Apple.

.