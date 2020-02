Apple «étouffe la création de nouvelles technologies», affirme qu’un ancien concepteur de puces est poursuivi pour rupture de contrat

Apple est dans une lutte juridique en cours avec Gerard Williams III, qui a travaillé chez Apple jusqu’en février 2019, date à laquelle il est parti pour démarrer une nouvelle société appelée Nuvia avec d’autres développeurs Apple.

Williams était le principal concepteur de puces d’Apple, travaillant sur les puces A7 à A12X qu’Apple utilisait dans ses appareils mobiles, et sa nouvelle société développe des processeurs à utiliser dans les centres de données. Apple a poursuivi Williams pour la première fois en août 2019, affirmant que ses contrats avec Apple l’empêchaient de se livrer à des activités commerciales directement liées aux affaires d’Apple.

Depuis lors, Williams a affirmé qu’Apple avait envahi sa vie privée et surveillé ses textes, tandis qu’Apple se plaignait que Williams avait planifié et développé Nuvia alors qu’il était encore chez Apple, et avait également sollicité des employés d’Apple.

En janvier, Williams a tenté de faire rejeter par le tribunal le procès intenté contre lui par Apple, mais il a échoué, et maintenant il est de retour avec une nouvelle affirmation selon laquelle Apple aurait recruté des ingénieurs de Nuvia.

Selon Bloomberg, Williams dit qu’Apple vise à attirer son personnel et empêche également ses propres employés de partir pour poursuivre leurs propres entreprises. Il affirme que le procès d’Apple contre lui pour rupture de contrat vise à “étouffer la création de nouvelles technologies et solutions par une nouvelle entreprise et à diminuer la liberté des entrepreneurs de rechercher un travail plus épanouissant”.

Il continue d’accuser Apple de dissuader indûment les employés “de faire même des préparatifs préliminaires et légalement protégés pour former une nouvelle entreprise – qu’elle soit compétitive ou non”.

Il n’y a pas encore de dernier mot sur la question de savoir si l’affaire ira en jugement, bien qu’un juge ait déjà rejeté la demande d’Apple de dommages-intérêts punitifs contre Williams, car Apple n’a pas montré comment Williams avait intentionnellement tenté de nuire à l’entreprise en étant déloyal.

