Apple fait don de plus de 20 millions de masques à des professionnels de la santé et produit des écrans faciaux avec des fournisseurs

Le PDG d’Apple, Tim Cook, a partagé aujourd’hui un message vidéo avec une mise à jour sur la réponse de l’entreprise à la pandémie en cours.

Cook a déclaré qu’Apple a maintenant acheté plus de 20 millions de masques qu’elle est en train de faire don à des professionnels de la santé du monde entier. Apple travaille avec les gouvernements pour s’assurer que les masques sont donnés aux endroits les plus nécessiteux.

Cook a ajouté que les équipes de conception, d’ingénierie, d’exploitation et d’emballage d’Apple travaillent avec des fournisseurs pour concevoir, produire et expédier des écrans faciaux pour les travailleurs médicaux. Apple prévoit de faire don d’un million de masques faciaux d’ici la fin de cette semaine, suivi d’un million supplémentaire par semaine. Cook a déclaré que les écrans faciaux prenaient moins de deux minutes à assembler.

Les écrans faciaux peuvent être emballés à plat, ce qui permet à 100 de tenir dans chaque boîte. Les livraisons seront initialement acheminées vers des hôpitaux et d’autres lieux de besoin aux États-Unis, mais Apple prévoit d’étendre la distribution à l’échelle mondiale à terme.

Apple a récemment livré son premier lot de masques faciaux aux installations médicales de Kaiser dans la vallée de Santa Clara et les résultats sont positifs.

