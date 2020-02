Apple fait signer des contrats draconiens à des ateliers de réparation indépendants pour obtenir des pièces officielles

L’été dernier, Apple a annoncé un nouveau programme de réparation indépendant qui fournit aux entreprises de réparation indépendantes les pièces, outils, manuels de réparation et formation Apple d’origine fournis aux prestataires de services agréés Apple.

Le changement est intervenu au milieu des lois sur le droit de réparer proposées dans plusieurs États, contre lesquelles Apple a exercé de fortes pressions. Les lois sur le droit de réparer exigeraient qu’Apple fournisse des pièces, des manuels et plus encore pour permettre que les réparations soient effectuées par n’importe quel atelier de réparation, alors Apple a décidé de devancer ces lois avec son propre programme.

Image via iFixit

Il s’avère que, pour participer au programme des réparateurs indépendants, les ateliers de réparation doivent signer un contrat hautement invasif et qualifié de «fou» par les avocats et les défenseurs des réparations.

La carte mère a partagé les détails du contrat, qui stipule que les ateliers de réparation doivent accepter des audits et des inspections inopinés par Apple pour déterminer s’ils utilisent des composants de réparation “interdits”, ce qui peut entraîner des amendes.

Même si une boutique quitte le programme, Apple peut continuer à l’inspecter pendant une période pouvant aller jusqu’à cinq ans. Les ateliers de réparation sont tenus de partager des informations sur leurs clients avec Apple, y compris les noms, numéros de téléphone et adresses personnelles.

Les clients qui reçoivent des services d’un atelier de réparation indépendant doivent signer une reconnaissance qu’ils comprennent qu’ils ne reçoivent pas de réparations d’un atelier agréé Apple et qu’Apple ne garantira pas la réparation, ce qui, en tant que droit à la réparation, a déclaré à la carte mère Nathan Proctor, avocat de la carte mère, est les obligeant essentiellement à faire de la publicité contre eux-mêmes.

Les magasins qui s’associent avec Apple pour les fournitures doivent éviter tous les “produits interdits”, qui comprennent à la fois les pièces contrefaites et les “produits ou pièces de service qui portent atteinte à la propriété intellectuelle d’Apple”, ce que les experts juridiques considèrent comme une formulation ambiguë. Apple est également en mesure de saisir tous les produits interdits, ce qui est un problème potentiel car de nombreux ateliers de réparation réparent également des appareils non Apple.

“Il s’agit d’une définition ambiguë, subjective et potentiellement très large”, a déclaré Aaron Perzanowski, professeur de droit à la Case Western Reserve University. “En conséquence, cela donne à Apple beaucoup de pouvoir sur les entreprises qui signent cet accord.” Les entreprises de réparation qui enfreignent les règles d’Apple peuvent être obligées de payer à Apple 1 000 $ pour chaque transaction au cours d’une période d’audit si plus de deux pour cent des transactions commerciales impliquent “produits interdits.”

Kit Walsh, un avocat de l’EFF, a déclaré à Motherboard qu’Apple a le pouvoir “d’imposer des coûts et des pénalités potentiellement destructeurs pour l’entreprise de réparation”, et que les magasins qui signent l’avis de réparation d’Apple et effectuent ensuite des réparations sur des appareils non Apple le font donc à leurs risques et périls.

Certains ateliers de réparation contactés par Motherboard ont déclaré qu’ils n’accepteraient pas de rejoindre le programme Apple en raison des termes “onéreux” du contrat, mais d’autres “appréciaient l’opportunité” d’obtenir des pièces d’Apple.

Apple a refusé de répondre aux questions spécifiques de la carte mère concernant le contrat qu’elle fournit aux ateliers de réparation, mais n’a pas contesté l’exactitude des termes du contrat que le site partageait. Apple, dans un communiqué, a déclaré qu’il travaille avec les parties intéressées et prévoit de mettre à jour le langage dans ses documents en fonction des commentaires.

“Nous nous engageons à offrir à nos clients plus d’options et d’emplacements pour des réparations sûres et fiables”, a déclaré Apple à Motherboard dans un communiqué. «Notre nouveau programme de réparateurs indépendants est conçu pour permettre aux entreprises de réparation de toutes tailles d’accéder aux pièces d’origine, à la formation et aux outils nécessaires pour effectuer les réparations les plus courantes sur iPhone. Nous sommes ravis de la réponse initiale et du haut niveau d’intérêt. Nous travaillons en étroite collaboration avec les parties intéressées et nous mettrons à jour le langage dans nos documents pour répondre à leurs commentaires. “Bien qu’Apple ait lancé le programme de réparation indépendant, il continue de lutter contre la législation sur le droit de réparer par le biais de groupes commerciaux qui le représentent, et l’IRP est utilisé comme preuve que les consommateurs ont un large éventail de choix en ce qui concerne les options de réparation.

Pour en savoir plus sur les termes du contrat, les réflexions des défenseurs du droit à la réparation et les efforts d’Apple pour faire pression contre les lois sur le droit à la réparation, consultez l’article complet de la carte mère.

