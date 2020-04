Apple fait un don de 10 millions de dollars à l’événement-bénéfice «One World: Together at Home»

Hier, Global Citizen et l’Organisation mondiale de la santé ont annoncé dans un communiqué de presse qu’ils organiseraient, en collaboration avec Lady Gaga, un événement spécial mondial intitulé “ One World: Together at Home ” pour collecter des fonds et soutenir les efforts de secours contre le coronavirus. pandémie.

Hier soir, The Tonight Show a présenté un appel FaceTime entre Jimmy Fallon, Lady Gaga et Tim Cook dans lequel Apple s’est engagé à donner 10 millions de dollars à l’événement de collecte de fonds. La veille, la levée de fonds avait déjà atteint 35 millions de dollars en dons.

“Lady Gaga annonce les détails de son spécial inter-réseaux géant Global Citizen, One World: Together at Home, et amène Jimmy lors d’un appel FaceTime pour lever des fonds à Tim Cook.”

Apple a rejoint un certain nombre d’autres services de diffusion et diffuseurs pour diffuser l’événement en direct. L’événement mettra en vedette des apparitions et des performances d’une grande variété d’artistes et d’artistes, y compris Alanis Morissette, Billie Eilish, Elton John, John Legend, Keith Urban, Stevie Wonder, et plus encore.

L’émission “ One World: Together At Home ” sera diffusée en direct le samedi 18 avril à 17h00. PT / 20 h 00 ET. Si vous souhaitez en savoir plus sur l’événement et savoir comment vous impliquer, visitez le site Web de Global Citizen.