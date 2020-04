Apple fait un don de 10 millions de dollars au programme spécial «One World: Together At Home» pour soutenir le Fonds de réponse solidaire COVID-19 de l’OMS

Lady Gaga s’est associée à l’Organisation mondiale de la santé et à Global Citizen pour une émission spéciale «Un monde: ensemble à la maison» pour collecter des fonds pour lutter contre la pandémie en cours, et Apple fait un don à la cause.

Le PDG d’Apple, Tim Cook, a annoncé le don dans une vidéo partagée sur la chaîne YouTube pour The Tonight Show avec Jimmy Fallon. Lady Gaga a qualifié le don d’Apple de 10 millions de dollars de “assez important”.

Dans la vidéo, Jimmy Fallon et Lady Gaga FaceTime Cook, qui confirment les plans d’Apple de faire un don à l’initiative. Selon Gaga, plus de 35 millions de dollars ont déjà été collectés par les entreprises technologiques avant la spéciale.

“One World: Together at Home” sera diffusé le samedi 18 avril à 17h00. Heure du Pacifique / 20 h 00 Heure de l’Est. Il sera disponible sur les principaux réseaux câblés et sera diffusé en direct par Apple, Amazon, FaceBook, YouTube, etc. Les fonds recueillis avant et pendant l’événement soutiendront le Fonds de réponse solidaire COVID-19 de l’Organisation mondiale de la santé.

L’événement mettra en vedette des apparitions et des performances musicales d’Alanis Morissette, Andrea Bocelli, Billie Eilish, Billie Joe Armstrong de Green Day, Burna Boy, Chris Martin, David Beckham, Eddie Vedder, Elton John, FINNEAS, Idris et Sabrina Elba, J Balvin, John Legend, Kacey Musgraves, Keith Urban, Kerry Washington, Lang Lang, Lizzo, Maluma, Paul McCartney, Priyanka Chopra Jonas, Shah Rukh Khan et Stevie Wonder.

Apple a également acheté et donné plus de 20 millions de masques N95 à des professionnels de la santé, et ses équipes de conception, d’ingénierie, d’exploitation et d’emballage travaillent à concevoir, produire et expédier des millions de masques faciaux aux travailleurs médicaux.

