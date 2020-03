Apple ferme l’application controversée de reconnaissance faciale pour avoir contourné l’App Store

Apple a fermé le compte développeur de Clearview AI, suspendant effectivement son application iOS, après qu’il est apparu que Clearview distribuait son logiciel de reconnaissance faciale via le programme Developer Enterprise d’Apple plutôt que sur l’App Store.

Tel que rapporté par BuzzFeed:

Apple a désactivé l’application iOS de Clearview AI – la société de reconnaissance faciale qui prétend avoir amassé une base de données de milliards de photos et a travaillé avec des milliers d’organisations à travers le monde – après que BuzzFeed News ait déterminé que la startup basée à New York avait violé les règles du fabricant d’iPhone concernant la distribution d’applications.

Dans la distribution de son application pour les appareils Apple, Clearview, dont BuzzFeed News a fait état plus tôt cette semaine, a été utilisé par plus de 2 200 entités publiques et privées, notamment l’Immigration and Customs Enforcement (ICE), le FBI, Macy’s, Walmart et la NBA. contourner l’App Store d’Apple, encourageant ceux qui veulent utiliser le logiciel à télécharger son application via un programme réservé exclusivement aux développeurs. En réponse à une demande de BuzzFeed News, Apple a enquêté et suspendu le compte développeur associé à Clearview, empêchant efficacement l’application iOS de fonctionner.

Apple a déclaré à BuzzFeed que le programme Apple Developer Enterprise ne devait être utilisé que pour distribuer des applications au sein d’une entreprise, pas aux clients et que Clearview avait violé cette règle. La société dispose de 14 jours pour répondre à Apple. Apple a également réprimandé Facebook et Google pour des violations similaires de ses directives sur l’App Store.

Un rapport publié en janvier par le New York Times décrivait Clearview AI comme “une application révolutionnaire de reconnaissance faciale” basée sur une base de données de trois milliards d’images extraites de Facebook, YouTube, Venmo et plus encore. Comme le note le rapport, plus de 2 200 entités publiques et privées, dont le FBI, ont commencé à utiliser l’application.