Apple ferme ses magasins et suspend la production de TV + en raison de l’épidémie de COVID-19

Apple a pris un certain nombre de mesures au cours du week-end en réponse à l’épidémie de COVID-19. En particulier, tous les Apple Store en dehors de la Grande Chine ont été fermés. Apple a déclaré que les magasins seront fermés jusqu’au 27 mars.

Apple engage 15 millions de dollars en dons COVID-19

Le PDG Tim Cook a fait cette annonce sur une note publiée vendredi soir. En plus des fermetures de magasins, toute la production sur Apple TV + des émissions provenant de studios extérieurs a été suspendue (via MacRumors). Cela comprend The Morning Show et le nouveau soupçon annoncé, avec Uma Thurman.

M. Cook a également annoncé qu’Apple égalerait tous les dons des employés par un facteur de deux à un pour soutenir la réponse à l’épidémie de COVID-19. Il a également engagé 15 millions de dollars pour aider à la santé, à l’économie et à la communauté de la pandémie de coronavirus.

Le personnel continuera de recevoir une rémunération

En outre, il a confirmé que tous les employés testamentaires continueront d’être payés à leur taux habituel et qu’Apple a étendu ses politiques de congé. Cela couvrira ceux qui peuvent tomber malades, prendre soin de leurs proches, faire face à la quarantaine ou être touchés par des complications de garde d’enfants.

Dans la déclaration, M. Cook a déclaré:

On ne peut se méprendre sur le défi de ce moment. Toute la famille Apple est redevable aux premiers intervenants héroïques, aux médecins, aux infirmières, aux chercheurs, aux experts en santé publique et aux fonctionnaires du monde entier qui ont donné chaque once de leur esprit pour aider le monde à vivre ce moment. Nous ne savons pas encore avec certitude quand le plus grand risque sera derrière nous. Et pourtant, j’ai été inspiré par l’humanité et la détermination que j’ai vues de tous les coins de notre communauté mondiale.

La dernière annonce est intervenue quelques jours seulement après qu’Apple a confirmé que la WWDC 2020 serait en ligne uniquement. La société n’a pas déclaré que la décision avait été prise spécifiquement en réponse à l’épidémie de COVID-19. Cependant, M. Cook et le vice-président directeur du marketing mondial, Phil Schiller, ont tous deux indiqué que cela avait influencé la décision. Il existe également une section Apple News dédiée à la couverture de l’épidémie de COVID-19.